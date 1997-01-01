Мастер-класс по керамике «Сувенир» (6+) — 6 сентября, в 16:30 (корпус 1432, н.п. 1)

Участники познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов, с которыми будет легко и безопасно работать детям.

Мастер-класс проведет Елена Арсеньева, руководитель студий керамики для детей «Горшеня» и лепки «Пластилиновая ворона». Работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет. В 2017 году студии «Пластилиновая ворона» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».