В сентябре в клубе «Силуэт» (корпус 1432) состоятся 4 творческих мастер-класса для любителей керамики, скрапбукинга, мозаики — новичков и тех, кто уже знаком с этими техниками. Все материалы, специальные инструменты и оборудование будут предоставлены участникам мастер-классов. Первое занятие 6 сентября. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
Участники познакомятся с основами лепки изделий из глины и освоят тонкости декорирования слепленного изделия. Сразу после лепки можно будет покрыть свое творение красками на основе фаянса — ангобами различных цветов, с которыми будет легко и безопасно работать детям.
Мастер-класс проведет Елена Арсеньева, руководитель студий керамики для детей «Горшеня» и лепки «Пластилиновая ворона». Работает в клубе «Силуэт» на протяжении 18 лет. В 2017 году студии «Пластилиновая ворона» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Участники создадут декоративные открытки с различными видами города, научатся работать с разными видами бумаги и украшений, натуральными природными материалами, машинкой для вырубки Big Shot и штампами, узнают о композиции и гармоничном сочетании цветов (цветового круга) в работах.
Творческий процесс будет курировать Елена Емельянова, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Хендмейд», студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» клуба «Силуэт». В 2017 году студиям «Зазеркалье» и «Хендмейд» было присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
Участники узнают о различных техниках работы с глиной и способах создания изделий разных форм и размеров, познакомятся с ангобами для росписи и научатся работать с гипсовыми формами. Всем гарантирована домашняя атмосфера, приятное общение, возможность освоения новой техники за одно занятие и изготовление панно в осеннем стиле.
Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Хенд мейд» клуба «Силуэт». В 2017 году студиям «Зазеркалье» и «Хенд мейд» присвоено почетное звание «Ведущая творческая студия города Москвы».
За час участники мастер-класса освоят технику укладки мозаики из цветного стекла на плоскости, этапы оформления мозаичной поверхности, узнают о тонкостях мозаичного искусства, материалах и инструментах, применяемых в работе, и изготовят ярких, красочных рыбок.
Мастер-класс проведет Елена Емельянова, руководитель студии керамики для взрослых «Дилижанс», студии мозаики и витража «Зазеркалье» и студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» клуба «Силуэт».
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8(499)733-24-33
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