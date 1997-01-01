10 октября в 20:00 на сцене КЦ «Зеленоград» с программой «Двери травы» выступит легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Концерт продлится 2 часа 40 минут. Спешите, билеты уже в продаже. Стоимость билетов — от 1 500 до 4 000 рублей.
«Двери травы» — мини альбом группы Аквариум, в который входит три старые композиции, написанные в 70-80-х годах, в новом современном звучании.
Уникальная музыка группы «Аквариум» жива, и продолжает жить в лиричных балладах, бурных рок-н-роллах и танцах в стиле регги. С легкостью преодолев весенний стресс, Отец русского рока, поэт и музыкант, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков с новой силой выступает на мировых сценах!
И вот что восхищает: ни группа, ни ее основатель БГ не превратились в рэтро-бэнд. Их творчество живо и свежо, а главное — актуально, несмотря на солидные юбилейные годы: группе «Аквариум» в прошлом году исполнилось 45 лет, а БГ в этом — исполняется 65!
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