В клубе «Радуга» (корпус 1013А) день открытых дверей начнется в 12:00. Для гостей подготовили экскурсию по учреждению, выставки декоративно-прикладного творчества, развлекательную программу, с помощью которой горожане ознакомятся с работой различных студий и кружков клуба.

Посетители увидят работу различных студий: педагоги проведут мастер-классы по вокалу, гимнастике, рисованию и другим видам декоративно-прикладного искусства. Все открытые занятия будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

В клубе «Силуэт» (корпус 1432) День открытых дверей начнется в 15.00.

В программе: конкурсы, командные соревнования и дворовые игры, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Все они предназначены для детей от трех лет.

Дополнительную информацию и расписание можно уточнить по телефону 8(499)733-24-33.