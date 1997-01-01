31 августа клубы «Радуга» (начало в 12:00) и «Силуэт» ( начало в 15:00) приглашают на Дни открытых дверей. Посетители увидят работу различных студий: педагоги проведут мастер-классы по вокалу, гимнастике, рисованию и другим видам декоративно-прикладного искусства. Все открытые занятия будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Вход свободный.
В клубе «Радуга» (корпус 1013А) день открытых дверей начнется в 12:00. Для гостей подготовили экскурсию по учреждению, выставки декоративно-прикладного творчества, развлекательную программу, с помощью которой горожане ознакомятся с работой различных студий и кружков клуба.
Посетители увидят работу различных студий: педагоги проведут мастер-классы по вокалу, гимнастике, рисованию и другим видам декоративно-прикладного искусства. Все открытые занятия будут рассчитаны как на детей, так и на взрослых.
В клубе «Силуэт» (корпус 1432) День открытых дверей начнется в 15.00.
В программе: конкурсы, командные соревнования и дворовые игры, творческие мастер-классы и интерактивные программы. Все они предназначены для детей от трех лет.
Дополнительную информацию и расписание можно уточнить по телефону 8(499)733-24-33.
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