В КЦ «Зеленоград» с 27 по 31 августа пройдет летний интенсив «Фотошкола». На занятие захватите фотоаппарат, если его нет — будет достаточно смартфона. Время заяний с 14:00 до 15:00. Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитрия 240. Вход свободный.
В программе:
- Правила построения гармоничного кадра
- Разбор типичных ошибок начинающего фотографа
- Фотопленэр: перспектива в кадре
- Простейшая цифровая обработка фотографии
- Принципы работы зеркального фотоаппарата. Автоматические режимы фотосьемки
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