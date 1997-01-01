25 августа КЦ «Зеленоград» и библиотека №252 примут участие во всероссийской акции «Ночь кино — 2018». В рамках акции, в театральном зале ДК все желающие смогут посмотреть три отечественные картины, отобранные в результате всероссийского голосования. Помимо этого, гости смогут пройти квест, созданный по мотивам любимых советских кинофильмов, дать интервью в прямом эфире и принять участие в мастер-классах. Для самых маленьких любителей кино будет работать детская зона с развивающей и развлекательной программой. Начало в 19:00.
В Библиотеке №252 пройдет показ короткометражек, также зрителей ждут мастер-классы, общение с режиссерами и квест. Начало в 21:00. Вход свободный.
Расписание показов в КЦ Зеленоград:
- 19.00-20.00 — Квест по мотивам советских кинофильмов, творческие мастер-классы, фотозона / Фойе
- 20.00-21.55 — Фильм «Последний богатырь» (Россия, 2017 год) / Театральный зал
- 22.05-23.45 — Фильм «Рубеж» (Россия, 2017 год) / Театральный зал
- 23.55-01.30 — Фильм «Танки» (Россия, 2018 год) / Театральный зал
В июне в библиотеке № 252 (корпус 1462) открылось обновленное пространство «Библиотека театра и кино». После просмотра картин зрители смогут пообщаться с режиссерами и принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Для любителей кино будут организованы медиавикторины «Угадай кино» и «Фразы из фильмов». Также для гостей подготовили необычный квест «На одной книжной полке».
Начало в в 21:00. Вход свободный.
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