25 августа КЦ «Зеленоград» и библиотека №252 примут участие во всероссийской акции «Ночь кино — 2018». В рамках акции, в театральном зале ДК все желающие смогут посмотреть три отечественные картины, отобранные в результате всероссийского голосования. Помимо этого, гости смогут пройти квест, созданный по мотивам любимых советских кинофильмов, дать интервью в прямом эфире и принять участие в мастер-классах. Для самых маленьких любителей кино будет работать детская зона с развивающей и развлекательной программой. Начало в 19:00.

В Библиотеке №252 пройдет показ короткометражек, также зрителей ждут мастер-классы, общение с режиссерами и квест. Начало в 21:00. Вход свободный.