26 октября в течение 8 часов на территории КЦ «Зеленоград» и Парка Победы будут проходить мастер-классы по разнообразным фитнес-программам, танцам, единоборствам, марафон по различным направлениям йоги и развивающим практикам, лекции, соревнования, детские занятия.
Фестиваль состоится при любой погоде: в случае дождя все мероприятия будут перенесены в помещения КЦ «Зеленоград», забег будет заменен на расширенную функциональную тренировку. Вход свободный, начало в 10:00.
Успеть до конца лета — пробежать городской флешмоб-триатлон на фестивале здорового образа жизни 26 августа!
Городской флешмоб-триатлон — это 3-километровый забег по парку + 30 минут функциональной тренировки + 1,5-часовой йога-сет с медитацией в с видом на озеро и лес. И все это под отличную электронную музыку лучших DJ.
Флешмоб-триатлон рассчитан для людей с любым уровнем физической подготовки. Дистанцию в 3 километра можно пробежать, пройти или даже протанцевать. Элементы функциональной тренировки будут несложными. Ну, а медитировать могут все!
Участие в триатлоне носит не соревновательный характер и направлено на приобщение к здоровому образу жизни и получения хорошего настроения.
Программа:
- 10:00 -11:00 Регистрация, разминка
- 11:00 -11:45 Первая часть триатлона: Забег на 3 километра
- 11:45 -12:15 Вторая часть триатлона: Функциональная тренировка
- 12:15 -13:30 Третья часть триатлона: Йога + медитация
- 13:30 -18:00 Дополнительные активности, отдых, угощения, общение с друзьями и, конечно же, музыка от лучших ди-джеев VOLUME PROMO GROUP.
Йога и оздоровительные практики — с утра до вечера — на фестивале здорового образа жизни «ЗОЖ» 26 августа. Занятия проведут топовые школы и студии Зеленограда.
Парк 40-летия Победы:
- 10:00 — хатха-йога. Татьяна Петренко. Фитнес-клуб «ФизКульт»
- 11:00 — кундалини-йога. Курбанова Екатерина. Йога-клуб «Процветание»
- 12:00 — хатха-йога. Мелина. Йога-клуб «Процветание»
- 13:00 — йога-Нидра. Мелина. Йога-клуб «Процветание»
- 14:00 — хатха-йога. Анастасия Слуцкая. Йога-клуб «Процветание»
- 15:00 — волновая йога. Демьянович Антонина. Йога-клуб «Процветание»
- 16:00 — гимнастика Дакини. Антонина Демьянович. Йога-клуб «Процветание»
- 17:00 — медитация. Алексей Ильичев. Йога-клуб «Процветание»
Круговая площадка за КЦ «Зеленоград»:
- 10:00 — адекватная йога. Светлана Зуева. Йога-студия «Мангала»
- 11:00, 12:00 — оздоровительный цигун. Елена Акулова. ГБУ «М клуб»
- 13:00 — семейная йога. Наталья Бортникова. Студия йоги «Резонанс»
- 14:00 — женские Даосские практики. Илат (Наталья Смирнова). Йога-клуб «Процветание»
- 15:00 — природные народные оздоровительные практики. Геннадий Оснач. Йога-студия «Мангала»
- 16:00 — оздоровительный цигун. Елена Изергина. Йога-студия «Мангала»
- 17:00 — чтение радужной оболочки глаз. Свами Анудева Шантам (Сергей Филонов). Йога-клуб «Процветание»
На open air можно будет познакомиться и лично пообщаться с тренерами, представителями фитнес-клубов и спорт-магазинов, опробовать на себе различные спортивные направления, записаться в секции и студии, приобрести специализированные товары на ярмарке, вкусно и полезно подкрепиться на фуд-корте, отдохнуть на траве под приятную музыку.
Для детей на все время работы фестиваля предусмотрено специальное пространство, где будут представлены различные активные и творческие занятия. В частности, командные соревнования по преодолению полосы с препятствиями.
Гостей фестиваля ждет незабываемый яркий праздник спорта, здоровья и красоты и музыки в компании друзей, родственников и единомышленников. На протяжении всего open air будет звучать музыка в исполнении приглашенных музыкантов и DJ, проходить розыгрыши подарков от партнеров мероприятия.
Свое участие в мероприятии уже подтвердили Центр физкультуры и спорта Зеленограда, йога-клуб «Процветание», йога-студия «Мангала», студия йоги «Резонанс», Медицинский центр «Дали».
Партнеры, желающие представить свои услуги городу, еще могут успеть подать заявку на участие в фестивале. Организаторы фестиваля приглашают желающих (фитнес-центры, спортивные организации, магазины спортивного и здорового питания, тренеров, спортсменов, лекторов, а также DJ и музыкантов) выступить на одной из площадок или представить на open air свои товары и услуги в сфере здорового образа жизни.
Контакты для партнёров: 8 (926)106-96-86,
zls@creativepeople.ru,
Участие для партнеров бесплатное.
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8(499)502-50-05
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