Общегородской триатлон

Успеть до конца лета — пробежать городской флешмоб-триатлон на фестивале здорового образа жизни 26 августа!

Городской флешмоб-триатлон — это 3-километровый забег по парку + 30 минут функциональной тренировки + 1,5-часовой йога-сет с медитацией в с видом на озеро и лес. И все это под отличную электронную музыку лучших DJ.

Флешмоб-триатлон рассчитан для людей с любым уровнем физической подготовки. Дистанцию в 3 километра можно пробежать, пройти или даже протанцевать. Элементы функциональной тренировки будут несложными. Ну, а медитировать могут все!

Участие в триатлоне носит не соревновательный характер и направлено на приобщение к здоровому образу жизни и получения хорошего настроения.

Программа: