КЦ «Доброволец» приглашает гостей и жителей Зеленограда 25 августа в 17:00 на праздник «Снова в школу!». Праздник состоится на территории Озеропарка (около корпуса 1002).

В программе: мастер-класс по игре на барабанах от барабанной школы dedov.Drums, конкурсы «Мисс и мистер Первоклашки», катание на мотоциклах и урок безопасности «Ребенок на дороге» от Мотоклуба Z-Brothers, поздравление первоклашек из многодетных семей, вручение подарков, шоу мыльных пузырей, химическое шоу, краски холи, кулинарное шоу.

Вход свободный.