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Детский праздник «Снова в школу!» 25 августа 17:00 Озеропарк

КЦ «Доброволец» приглашает гостей и жителей Зеленограда 25 августа в 17:00 на праздник «Снова в школу!». Праздник состоится на территории Озеропарка (около корпуса 1002).

В программе: мастер-класс по игре на барабанах от барабанной школы dedov.Drums, конкурсы «Мисс и мистер Первоклашки», катание на мотоциклах и урок безопасности «Ребенок на дороге» от Мотоклуба Z-Brothers, поздравление первоклашек из многодетных семей, вручение подарков, шоу мыльных пузырей, химическое шоу, краски холи, кулинарное шоу.

Вход свободный.

Лето, как всегда, пролетело незаметно, и пора опять готовить ребенка к школе. А что если кроме покупок включить в план подготовки и веселый праздник? Он поможет не только настроиться на начало учебного года, но и скрасит окончание лета.

Для вас откроет свои двери тематическая площадка — «Город Добрознание» (сеть детских развивающих центров «Добрознание»), каждый желающий сможет принять участие в различных мастер-классах, узнать о новых направлениях детских центров, записаться на бесплатные пробные занятия и будете приглашены на Единый день открытых дверей.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, подготовленных нашими партнерами:

  • «Азотное мороженое»;
  • мастер-класс Центра робототехники и ракетомоделирования Greenlab;
  • мастер-класс по ментальной арифметике с Академией развития интеллекта «Амакидс»;
  • столярная мастерская с «Урок труда»;
  • мастер-класс по рисованию акварелью «Какого цвета лето?»
  • мастер-класс по воздушно-спортивному эквилибру от студии «Астери»;

Программа мероприятия.

Приходите, будет много интересного и вкусного!

Организаторы: Культурный центр «Доброволец», ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград, Зеленоградский мотоклуб «Z-Brothers», Мотошкола «МотоПрактика», компания «Автосфера» (такси, сервис), SergioPizza

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