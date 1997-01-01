Будут звучать классические произведения, музыка в стиле рок и многие другие композиции. Для учеников это отличная возможность испытать новое чувство сцены, попробовать свои силы. Приходите послушать музыку, хорошо провести время, поддержите своих друзей!

http://прогитару.рф/

Администрация просит по возможности не портить газон и не оставлять после себя мусор.

В парке, не разрешается разводить костры или разжигать мангалы.