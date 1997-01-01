Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Концерт школы игры на гитаре 16 августа 18:00 Озеропарк

КЦ «Доброволец» 16 августа в 18:00 в рамках проекта «Музыкальные четверги» приглашает гостей и жителей Зеленограда на концерт школы «Прогитару.РФ», который пройдет на территории Озеропарка (корпус 1002). На концерте выступят ученики разных возрастов и степени владения инструментом. Вход свободный.

Будут звучать классические произведения, музыка в стиле рок и многие другие композиции. Для учеников это отличная возможность испытать новое чувство сцены, попробовать свои силы. Приходите послушать музыку, хорошо провести время, поддержите своих друзей!

http://прогитару.рф/

Администрация просит по возможности не портить газон и не оставлять после себя мусор.
В парке, не разрешается разводить костры или разжигать мангалы.

 Реклама
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
Репетиторский центр «Высший балл» приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бесплатные открытые уроки Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Как научить ребенка понимать прочитанное? Объявления
Африканский барабан отняли у программиста в парке Победы
Ежегодный праздник «МамаСлёт» - 18 августа библиотеке, корпус 1462
Начались продажи квартир в новом доме у станции Крюково
Пятьсот контейнеров для раздельного сбора мусора установят в московских парках и возле транспортных узлов
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
На Крюковском рынке поставили новые торговые ряды и ярмарочные домики. Как они выглядят
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие)
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
«Контора» - уморительно смешной спектакль об офисных работниках впервые в Зеленограде Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама