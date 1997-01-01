КЦ «Доброволец» 16 августа в 18:00 в рамках проекта «Музыкальные четверги» приглашает гостей и жителей Зеленограда на концерт школы «Прогитару.РФ», который пройдет на территории Озеропарка (корпус 1002). На концерте выступят ученики разных возрастов и степени владения инструментом. Вход свободный.
Будут звучать классические произведения, музыка в стиле рок и многие другие композиции. Для учеников это отличная возможность испытать новое чувство сцены, попробовать свои силы. Приходите послушать музыку, хорошо провести время, поддержите своих друзей!
Администрация просит по возможности не портить газон и не оставлять после себя мусор.
В парке, не разрешается разводить костры или разжигать мангалы.
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