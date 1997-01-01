18 августа библиотеки Зеленограда и городское сообщество активных мам «Чудо мама клуб» приглашают на ежегодный праздник «МамаСлёт» с 15:00 до 19:00 в Библиотеку театра и кино (корпус 1462), а если будет хорошая погода, то и на зеленой зоне перед библиотекой.

Ярмарка издательств, лекторий, игровая зона 0+, шоу-программы, запись в кружки библиотеки, большая лотерея! Вкусные пирожки тоже будут! Вход свободный.