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Ежегодный праздник «МамаСлёт» 18 августа 15:00 Библиотека №252

18 августа библиотеки Зеленограда и городское сообщество активных мам «Чудо мама клуб» приглашают на ежегодный праздник «МамаСлёт» с 15:00 до 19:00 в Библиотеку театра и кино (корпус 1462), а если будет хорошая погода, то и на зеленой зоне перед библиотекой.

Ярмарка издательств, лекторий, игровая зона 0+, шоу-программы, запись в кружки библиотеки, большая лотерея! Вкусные пирожки тоже будут! Вход свободный.

Библиотеки Зеленограда и городское сообщество активных мам «Чудо мама клуб» представляют программу праздника и партнёров, которые с удовольствием откликнулись на предложение сделать полезное и увлекательное событие!

Наши книжные гости — издательский проект «А и Б» и издательский дом «Самокат», а также книги для детей от интернет-магазина «Книжки для малышки и малыша»: — сборники детских стихов, книжки с наклейками, книжки с объемными элементами, тетради-тренажеры, сборники сказок, альбомы для молодых родителей, развивающие и обучающие книги и музыкальные издания.

Мы подготовили активную программу для детей от 0 до 12 лет. Вход свободный

Большая гостиная

15:00 Открытие праздника, презентация программы

15:15 Игровая программа с аниматорами Творческого объединения «Карамельки»

16:00 Музыкальный сет «Классика на скрипке»

16:30 Научная лаборатория «Открывашка»

17:00 Битва роботов вместе с Центром ракетомоделирования и робототехники «GREENLAB»

17:30 Игровое занятие на английском языке вместе с «Lingua Jam«

18:00 Большая лотерея и шоу мыльных пузырей от агентства праздников «Страна радости»

Медиа-лекторий 5+

15:15 «Тейпирование в педиатрии» Соцкова Татьяна Олеговна — врач-невролог, специалист медицинского центра «Аксис»

16:15 «Готовность ребенка к школе. Взгляд логопеда» Юрченко Марина — логопед, дефектолог

17:15 «Пять шагов к 5!» Садовникова Екатерина — психолог, логопед, руководитель Детской студии «Чудо»

18:15 «Как формировать финансовый интеллект у младшего школьника?» Елена Сумина — специалист по финансовой грамотности, квалифицированный специалист в области традиционных и инновационных игровых технологий в воспитании, обучении и развитии детей.

Лекторий + игровое пространство «Малый зал» 0+

15:30 «Страхи и тревожность мамы: познаем себя, доверяем ребенку». Куприянова Мария — практикующий психолог, гештальт-терапевт.

16:30 «Тайм-менеджмент для мам». Гиверская Ольга — журналист, автор и ведущая тренингов по мастерству публичного выступления и эффективному взаимодействию со СМИ.

17:30 «Как выбирать безопасную косметику?» Маша Трюфель — владелица семейной мастерской живой косметики в Зеленограде.

18:30 «Первая помощь малышам». Срединская Юлия Вадимовна — врач-неонатолог, врач УЗД в педиатрии, специалист медицинского центра «Аксис»

Комната Совуньи 0+

15:00 — 18:00 Игровое пространство и развивающие занятия для деток с 8 месяцев от детского «Бэби-клуба»  — лепка из соленого теста, танцы и игры.

18:15 Занятие «Приданое для новорожденных» со специалистом по грудничковому массажу и развивающим занятиям для детей первого года жизни Мариной Чикиной.

Презентация студий, курсов и кружков библиотеки:

Призы для лотереи:

На нашем празднике вас ждет интересный фото-квест от наших партнеров с простыми заданиями. От вас нужен будет только телефон (с фотоаппаратом) и доступ к вашим соц.сетям. Подарки получат 50 первых участников, которые пройдут все задания. А еще будет много мастер-классов и воздушная фотозона от студии аэродизайна «Zeelsharik».

Ярмарка:

Живая косметика ручной работы от мастерской «Маша Трюфель» — средства для ежедневного ухода за кожей лица, натуральные твердые шампуни, детские кремы, скрабы для тела, органические дезодоранты, бальзамы и маски для губ, подарочные сертификаты.

Деревянный декор для детской комнаты от мастерской О'КРОШКА — уникальные ростомеры ручной работы и многослойные и красочные композиции.

Вкусные пирожки тоже будут:)

До встречи, дорогие читатели!

Телефон для связи: 8(916)055-18-21 Татьяна

Официальный хэштэг — #мамаслёт18

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