18 августа библиотеки Зеленограда и городское сообщество активных мам «Чудо мама клуб» приглашают на ежегодный праздник «МамаСлёт» с 15:00 до 19:00 в Библиотеку театра и кино (корпус 1462), а если будет хорошая погода, то и на зеленой зоне перед библиотекой.
Ярмарка издательств, лекторий, игровая зона 0+, шоу-программы, запись в кружки библиотеки, большая лотерея! Вкусные пирожки тоже будут! Вход свободный.
Библиотеки Зеленограда и городское сообщество активных мам «Чудо мама клуб» представляют программу праздника и партнёров, которые с удовольствием откликнулись на предложение сделать полезное и увлекательное событие!
Наши книжные гости — издательский проект «А и Б» и издательский дом «Самокат», а также книги для детей от интернет-магазина «Книжки для малышки и малыша»: — сборники детских стихов, книжки с наклейками, книжки с объемными элементами, тетради-тренажеры, сборники сказок, альбомы для молодых родителей, развивающие и обучающие книги и музыкальные издания.
Мы подготовили активную программу для детей от 0 до 12 лет. Вход свободный
15:00 Открытие праздника, презентация программы
15:15 Игровая программа с аниматорами Творческого объединения «Карамельки»
16:00 Музыкальный сет «Классика на скрипке»
16:30 Научная лаборатория «Открывашка»
17:00 Битва роботов вместе с Центром ракетомоделирования и робототехники «GREENLAB»
17:30 Игровое занятие на английском языке вместе с «Lingua Jam«
18:00 Большая лотерея и шоу мыльных пузырей от агентства праздников «Страна радости»
15:15 «Тейпирование в педиатрии» Соцкова Татьяна Олеговна — врач-невролог, специалист медицинского центра «Аксис»
16:15 «Готовность ребенка к школе. Взгляд логопеда» Юрченко Марина — логопед, дефектолог
17:15 «Пять шагов к 5!» Садовникова Екатерина — психолог, логопед, руководитель Детской студии «Чудо»
18:15 «Как формировать финансовый интеллект у младшего школьника?» Елена Сумина — специалист по финансовой грамотности, квалифицированный специалист в области традиционных и инновационных игровых технологий в воспитании, обучении и развитии детей.
15:30 «Страхи и тревожность мамы: познаем себя, доверяем ребенку». Куприянова Мария — практикующий психолог, гештальт-терапевт.
16:30 «Тайм-менеджмент для мам». Гиверская Ольга — журналист, автор и ведущая тренингов по мастерству публичного выступления и эффективному взаимодействию со СМИ.
17:30 «Как выбирать безопасную косметику?» Маша Трюфель — владелица семейной мастерской живой косметики в Зеленограде.
18:30 «Первая помощь малышам». Срединская Юлия Вадимовна — врач-неонатолог, врач УЗД в педиатрии, специалист медицинского центра «Аксис»
15:00 — 18:00 Игровое пространство и развивающие занятия для деток с 8 месяцев от детского «Бэби-клуба» — лепка из соленого теста, танцы и игры.
18:15 Занятие «Приданое для новорожденных» со специалистом по грудничковому массажу и развивающим занятиям для детей первого года жизни Мариной Чикиной.
- Школа дошколят 6+ http://zelbiblio.ru/services/
- Английский язык «Lingua Jam» 1,5 года — 17 лет https://vk.com/linguajam
- Студия живописи «Маленький художник» 3+ http://zelbiblio.ru/services/
- Мастерская игрушки «Домовёнок» 5+ http://zelbiblio.ru/services/
- Ментальная арифметика и скорочтение «AMAkids» 6+ https://vk.com/amakidszelenograd
- Центр ракетомоделирования и робототехники «GREENLAB» 6+ https://vk.com/greenlabmsk
- Подготовка к ЕГЭ-ОГЭ: математика, физика, информатика https://vk.com/greenlabmsk
- Лаборатория программирования для детей 7-12 лет «Алгоритмика» https://algoritmika.org/
- Сертификат сети «Вербатория» — сети лабораторий по миру, где специалисты проводят уникальные тесты на определение способностей человека.
- Клуб Красоты PinUp — 2 сертификата на любую услугу на 3000 и 2000 тысячи рублей.
- Сертификат «Диагностика у логопеда».
- Набор натуральной косметики.
- Сертификаты на посещение специалистов от медицинского центра «Аксис»
- Сертификат на сумму 2000 рублей от цветочной лавки.
- Подарочный сертификат от кондитерской на изготовление классического чизкейка.
- «Убтан» и твёрдый шампунь от Маши Трюфель.
- Сертификат на покупку обуви «Неман» от магазина «Покупайте белорусское» на 1000 рублей.
- Настольная игра от детской студии «Чудо».
- Сертификат на покупку брендовой одежды от из США на 1000 рублей.
- Сертификат на приём у хирурга Дарии Видовой медицинского центра «Радуга».
- Сертификат на приём у педиатра медицинского центра «Радуга»
- Сертификат на пошив в мастерской «КеСова».
- Сертификат на бесплатное занятие от ментальной арифметики «AMAkids».
- Мобильный телефон от https://vk.com/zelbiblio
На нашем празднике вас ждет интересный фото-квест от наших партнеров с простыми заданиями. От вас нужен будет только телефон (с фотоаппаратом) и доступ к вашим соц.сетям. Подарки получат 50 первых участников, которые пройдут все задания. А еще будет много мастер-классов и воздушная фотозона от студии аэродизайна «Zeelsharik».
Живая косметика ручной работы от мастерской «Маша Трюфель» — средства для ежедневного ухода за кожей лица, натуральные твердые шампуни, детские кремы, скрабы для тела, органические дезодоранты, бальзамы и маски для губ, подарочные сертификаты.
Деревянный декор для детской комнаты от мастерской О'КРОШКА — уникальные ростомеры ручной работы и многослойные и красочные композиции.
Вкусные пирожки тоже будут:)
До встречи, дорогие читатели!
Телефон для связи: 8(916)055-18-21 Татьяна
Официальный хэштэг — #мамаслёт18
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