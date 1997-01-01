КЦ «Зеленоград» открывает новую серию встреч «Еда в центре» и приглашает на летнюю веранду 15 августа в 19:00 на первую встречу #едавцентре. На встрече будут говорить про самую популярную еду в мире — пиццу!

Управляющий партнер доставки еды Лаки Кинг Сергей Счастливцев:

расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы;

научит разбираться в качестве;

ответит на самые каверзные вопросы.

Можно будет испечь пиццу, поделиться самыми необычными начинками и выиграть подарки.

Вход свободный.