КЦ «Зеленоград» открывает новую серию встреч «Еда в центре» и приглашает на летнюю веранду 15 августа в 19:00 на первую встречу #едавцентре. На встрече будут говорить про самую популярную еду в мире — пиццу!
Управляющий партнер доставки еды Лаки Кинг Сергей Счастливцев:
- расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы;
- научит разбираться в качестве;
- ответит на самые каверзные вопросы.
Можно будет испечь пиццу, поделиться самыми необычными начинками и выиграть подарки.
Вход свободный.
Знать о еде человек должен не меньше, чем о математике или о своём родном языке. (Гордон Рамзи)
Надо кушать только хорошую пищу и понемногу, так же с книгами и кино (Кшиштоф Занусси)
Культурный Центр «Зеленоград» открывает новую серию встреч под названием «Еда в центре».
В рамках цикла все желающие смогут:
- узнавать про тренды в еде;
- знакомиться с рестораторами;
- изучать кухни народов мира;
- общаться.
Ведь еда объединяет!
Партнеры цикла «Еда в Центре»:
- КЦ «Зеленоград» https://vk.com/zelenogradcc
- Агентство «Праздник Готов» https://vk.com/prazdnik_gotov
Свои предложения по темам цикла и участию пишите в сообщения https://vk.com/im?sel=-114928588
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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- СТО Зеленоград
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