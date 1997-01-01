9 августа детская техническая академия YKTA приглашаем всех на День открытых дверей. Совместно с сотрудниками ГИБДД по Солнечногорскому району и совместно со спортивно-техническим комплексом Кутузовский редут для детей от 5 лет и их родителей будет проведено мероприятие «За безопасное дорожное движение». Мероприятие пройдет на территории СТК Кутузовский редут по адресу: Московская область, Солнечногорский район, деревня Брёхово, 20 км. от МКАД. Начало в 18:00. Для участия в бесплатных заездах на квадроциклах требуется предварительная запись.