9 августа детская техническая академия YKTA приглашаем всех на День открытых дверей. Совместно с сотрудниками ГИБДД по Солнечногорскому району и совместно со спортивно-техническим комплексом Кутузовский редут для детей от 5 лет и их родителей будет проведено мероприятие «За безопасное дорожное движение». Мероприятие пройдет на территории СТК Кутузовский редут по адресу: Московская область, Солнечногорский район, деревня Брёхово, 20 км. от МКАД. Начало в 18:00. Для участия в бесплатных заездах на квадроциклах требуется предварительная запись.
- Выступления сотрудников ГИБДД, которые расскажут о безопасности дорожного движения. Продемонстрируют необходимую для езды на мотоцикле и квадроцикле экипировку. Ответят на все интересующие вопросы по безопасному движению. —
- На трассе комплекса лучшие ученики нашей школы и ученики мотокроссовых школ комплекса продемонстрируют свое мастерство.
В завершение мероприятия пройдут бесплатные заезды на квадроциклах Yacota Raposa и мотоциклах для детей и багги yacota ranger 200.
Для участия в бесплатных заездах на квадроциклах требуется предварительная запись.
Присылайте свои заявки администратору группы: https://vk.com/id222076309
Или присылайте заявки на адрес: yacota.dta@gmail.com
Группа ВКонтакте: https://vk.com/yacota_dta
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