9 августа в 18.00 на территории «Озеропарка» (корпус 1002) состоится концерт «Краски лета» певицы и руководителя детской вокальной группы «Голос Ангела» Ирины Нечаевой — Зоиной. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Ирина Нечаева-Зоина — певица с большим опытом выступлений на различных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах. В репертуаре певицы: песни российской и зарубежной эстрады, ретро, песни из к/ф, романсы, русские народные песни. Красивый голос, профессиональное исполнение в сочетании с теплом и душевностью подарят вам хорошее настроение и праздник.
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