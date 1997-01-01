Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Музыкальный концерт «Краски лета» 9 августа 18:00 Озеропарк

9 августа в 18.00 на территории «Озеропарка» (корпус 1002) состоится концерт «Краски лета» певицы и руководителя детской вокальной группы «Голос Ангела» Ирины Нечаевой — Зоиной. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Ирина Нечаева-Зоина — певица с большим опытом выступлений на различных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах. В репертуаре певицы: песни российской и зарубежной эстрады, ретро, песни из к/ф, романсы, русские народные песни. Красивый голос, профессиональное исполнение в сочетании с теплом и душевностью подарят вам хорошее настроение и праздник.

 Реклама
Додо Пицца дарит подарки Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Выпускник зеленоградской школы 853 Ален Коспанов - первый россиянин, который выиграл Международную географическую олимпиаду. Ура! Поздравляем!
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
Москва лидирует в рейтинге ООН по электронным госуслугам
Пропал 30-летний зеленоградец Александр Ревашин. Помогите найти
Поджигатель автомобиля во 2-м микрорайоне попал на видео в момент преступления
Таксистам хотят запретить давать заказы после восьми часов за рулем
Рейсовый автобус разбил перед пешеходным переходом два кроссовера
Инвалид угрожал врачу ножом на приеме в поликлинике во 2-м микрорайоне
В перинатальном центре при выписке начали выдавать свидетельства о рождении
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Детскую площадку в виде рыцарского замка открыли в МЖК
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых откроется на Центральной площади 1 августа
Встреча с Денисом Косяковым — актёром, блоггером и телеведущим — 8 августа в «Творческом лицее» (в 19:00, корпус 813)
Фестиваль ГТО — 11 августа в 11:00 в 8 микрорайоне
Пропал 30-летний зеленоградец Александр Ревашин. Помогите найти
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама