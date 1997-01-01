Ирина Нечаева-Зоина — певица с большим опытом выступлений на различных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах. В репертуаре певицы: песни российской и зарубежной эстрады, ретро, песни из к/ф, романсы, русские народные песни. Красивый голос, профессиональное исполнение в сочетании с теплом и душевностью подарят вам хорошее настроение и праздник.