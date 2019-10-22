Внесите в ваше традиционное меню перчинку! Том Ям — это острый кисло-сладкий суп с креветками, курицей и грибами, местными кореньями и пряностями. Не знаем ни одного человека, который, попробовав «Том ям», остался бы к нему равнодушен.