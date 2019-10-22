Городской проект «Оффлайн-среда». Мастер-класс по приготовлению супа «Том ям» 30 октября 16:00 Бургерная "Янхук" (корпус 426а) Возраст 12+

30 октября в 16:00 в Бургерной «Янхук» (корпус 426а) состоится встреча с блогером, шеф-поваром Сергеем Алексютенко, на которой можно будет не только поговорить, но и приготовить, пожалуй, самое известное блюдо тайской кухни — суп «Том ям». Вход свободный.

Внесите в ваше традиционное меню перчинку! Том Ям — это острый кисло-сладкий суп с креветками, курицей и грибами, местными кореньями и пряностями. Не знаем ни одного человека, который, попробовав «Том ям», остался бы к нему равнодушен.

Читайте также
Вкусовщина: гастрономическая бургерная «Янхук». Кухня шиворот-навыворот
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На турбокольцевом перекрестке перевернулся мусоровоз Новости
Внук Льва Яшина: «В Зеленограде я провел последние матчи в профессиональном футболе» Истории
Новые урны на Центральном проспекте не справляются с окурками Жизнь
Сквозной проезд в 3 микрорайоне построят в 2021 году Новости
Одну из взлетных полос в Шереметьево закроют на ремонт. Самолетов над Зеленоградом станет больше Новости
На площади Юности заранее начали подготовку к монтажу катка Новости
Больше двух тонн старой техники собрали и отправили на переработку в Зеленограде Новости
В час пик отменили две «Ласточки-экспресс» до Москвы Новости
Итог первой зачистки от машин пешеходной зоны Центрального проспекта. Фоторепортаж Истории
Пропал 63-летний зеленоградец Виктор Мартышкин. Помогите найти Новости
Суд вернул жителю Зеленограда 200 тысяч рублей за картинку, где Пушкина называют «чуркой» Новости
Фитнес-тренер из Солнечногорска создала движение против «бодифашизма» и сожгла пятьдесят бургеров Жизнь
В двух домах Зеленограда поставили счетчики электроэнергии, которые сами передают показания Новости
Поддельную водку по сто рублей за пол-литра купил наш читатель в Андреевке. Угадайте, в каком именно магазине? Новости
Префектура начинает очищать пешеходную зону Центрального проспекта от машин Новости
Почему на станции Крюково поставят такие короткие навесы над платформами? Странный ответ РЖД Ответы
© 1997–2019 Зеленоград.ру