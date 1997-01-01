Участники мастер-классов познакомятся с различными аспектами культуры, философии, мировоззрения японского народа, со стилем икебаны морибана, а также научатся создавать композиции с использованием различных природных материалов.

В композициях Морибана отражена философия натурализма, красота ландшафта, естественное свободное произрастание растений. Икэбана в стиле Морибана создаёт впечатление красивого объёма и трёхмерности. Растительный материал размещается в низких широких вазах круглой, овальной или квадратной формы и крепится при помощи специального металлического крепления — кэнзана.