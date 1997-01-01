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Авторский концерт Алексея Зимина 2 августа 18:30 Озеропарк Возраст 12+

2 августа на территории Озеропарка (корпус 1002) состоится авторский концерт Алексея Зимина. Начало в 18:30. Вход свободный.

Алексей Зимин занимается музыкой более 20 лет. За этот короткий период, гитара стала частью музыканта. Музыка для Алексея — это синтез движения и дыхания. Многие его композиции строятся не «как звучит», а как «танцуют» пальцы на грифе, он ощущает плавность движения. Главное, по его словам, чтобы от музыки, мурашки бегали по коже. Не имеет значение, кто сочинил произведение! Если кому то, хотя бы одному человеку, понравилось, и «зацепило» — значит сработало! Никаких мыслей, только ощущения!

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