В список вошли такие киноленты, как «Матильда» Алексея Учителя, «Собибор» Константина Хабенского, «Тренер» Данилы Козловского, «О чём говорят мужчины. Продолжение» с участием знаменитого Квартета И, мультфильмы «Три богатыря и принцесса Египта», «Сешарики. Дежавю» и много других интересных фильмов. Можно проголосовать за любое количество фильмов из списка. Голосование проходит здесь.