Культурный центр «Зеленоград» присоединился к всероссийской акции «Ночь кино — 2018» и приглашает всех принять участие в голосовании. Выбирайте лучшие российские фильмы, которые покажут 25 августа. Голосование продлится до 1 августа.
В список вошли такие киноленты, как «Матильда» Алексея Учителя, «Собибор» Константина Хабенского, «Тренер» Данилы Козловского, «О чём говорят мужчины. Продолжение» с участием знаменитого Квартета И, мультфильмы «Три богатыря и принцесса Египта», «Сешарики. Дежавю» и много других интересных фильмов. Можно проголосовать за любое количество фильмов из списка. Голосование проходит здесь.
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