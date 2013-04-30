День турниров состоится 28 июля на летней веранде КЦ «Зеленоград» (ДК). Гостей ждут сеансы одновременной игры в шашки и шахматы, турниры по настольному теннису, а на открытой площадке можно будет поиграть в бадминтон и посоревноваться в игре в дартс. Начало соревнований в 15:00. Вход свободный.
К участию приглашаются зеленоградцы всех возрастов. Регистрация будет производиться на месте. По итогам соревнований самые быстрые и ловкие будут награждены грамотами и кубками.
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