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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Мастер-класс от барабанной школы Dedov Drums 19 июля 18:00 Озеропарк Возраст 3+

Всех, кому интересны ритмы и барабаны приглашают поучаствовать в мастер-классе для новичков. Мастер-класс пройдет 19 июля в Озеропарке (около корпуса 1002). Начало в 18:00. Участие в мастер-классе 450 руб. Запись на мастер-класс.

Не требуются ни навыки, ни собственный инструмент, всем обеспечим на месте! Нужно просто записаться и прийти.

Вход на концерт свободный.

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Приятные цены, скидки.
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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