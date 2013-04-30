Всех, кому интересны ритмы и барабаны приглашают поучаствовать в мастер-классе для новичков. Мастер-класс пройдет 19 июля в Озеропарке (около корпуса 1002). Начало в 18:00. Участие в мастер-классе 450 руб. Запись на мастер-класс.