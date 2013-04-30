Всех, кому интересны ритмы и барабаны приглашают поучаствовать в мастер-классе для новичков. Мастер-класс пройдет 19 июля в Озеропарке (около корпуса 1002). Начало в 18:00. Участие в мастер-классе 450 руб. Запись на мастер-класс.
Не требуются ни навыки, ни собственный инструмент, всем обеспечим на месте! Нужно просто записаться и прийти.
Вход на концерт свободный.
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