Городской летний пленэр «Мой Зеленоград» пройдет 21 июля на Школьном озере (западная часть озера). Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. Начало в 12:00. Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены.