Городской летний пленэр «Мой Зеленоград» пройдет 21 июля на Школьном озере (западная часть озера). Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. Начало в 12:00. Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены.
Участники познакомятся с особенностями работы на природе — организацией места, выбором композиции и формата, работой с цветом и светом, законами воздушной перспективы и многим другим.
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».
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