Городской летний пленэр «Рисуем город будущего» пройдет 21 июля на Школьном озере (площадка у корпуса 1013а) и в сквере у памятника А.С. Пушкину (корпус 820). Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. Начало в 12:00. Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены.