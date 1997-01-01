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Городской летний пленэр «Рисуем город будущего» 21 июля 12:00 Зона отдыха с пляжем "Школьное озеро" Возраст 6+
фото: zelkultura.ru

Городской летний пленэр «Рисуем город будущего» пройдет 21 июля на Школьном озере (площадка у корпуса 1013а) и в сквере у памятника А.С. Пушкину (корпус 820). Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. Начало в 12:00. Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены.

Пленэр на Школьном озере

Участники познакомятся с особенностями работы на природе — организацией места, выбором композиции и формата, работой с цветом и светом, законами воздушной перспективы и многим другим.

Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».

Городской пленэр в сквере у памятника Пушкину А.С.

Руководитель творческой мастерской «Азбука акварели» И.А. Чаброва приоткроет секреты рисования и работы кистью. Справки по телефону 8(499)710-06-38.

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