Городской летний пленэр «Рисуем город будущего» пройдет 21 июля на Школьном озере (площадка у корпуса 1013а) и в сквере у памятника А.С. Пушкину (корпус 820). Присоединиться к пленэру могут все желающие с любым уровнем подготовки, даже те, кто впервые возьмет в руки кисть. Начало в 12:00. Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены.
Участники познакомятся с особенностями работы на природе — организацией места, выбором композиции и формата, работой с цветом и светом, законами воздушной перспективы и многим другим.
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии «Веселая кисточка» клуба «Радуга».
Руководитель творческой мастерской «Азбука акварели» И.А. Чаброва приоткроет секреты рисования и работы кистью. Справки по телефону 8(499)710-06-38.
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