Сальса Open-Air совместно с ArmenycasaZel — 14 июля на летней веранде КЦ «Зеленоград». Приглашаются все желающие c 18:00 до 22:30. Вход свободный!
Программа:
18:00 мастер-класс «Меренге»
19:00 мастер-класс «Сальса + Бачата»
19:30 показательное выступление
20:00 мастер-класс «Ча-ча-ча»
20:15 показательное выступление
21:00 танцевальная анимация (флешмоб)
Берите друзей и приходите, даже если у вас мало опыта или вы вообще не танцевали!
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