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Фестиваль латино-американского танца 14 июля 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 18+

Сальса Open-Air совместно с ArmenycasaZel — 14 июля на летней веранде КЦ «Зеленоград». Приглашаются все желающие c 18:00 до 22:30. Вход свободный!

Программа:

18:00 мастер-класс «Меренге»

19:00 мастер-класс «Сальса + Бачата»

19:30 показательное выступление

20:00 мастер-класс «Ча-ча-ча»

20:15 показательное выступление

21:00 танцевальная анимация (флешмоб)

Берите друзей и приходите, даже если у вас мало опыта или вы вообще не танцевали!

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