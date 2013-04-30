18:00 мастер-класс «Меренге»

19:00 мастер-класс «Сальса + Бачата»

19:30 показательное выступление

20:00 мастер-класс «Ча-ча-ча»

20:15 показательное выступление

21:00 танцевальная анимация (флешмоб)

Берите друзей и приходите, даже если у вас мало опыта или вы вообще не танцевали!