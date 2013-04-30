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Интенсивный курс по декоративно-прикладному творчеству «Летний интенсив. Арт-мастерская» 9 - 13 июля Клуб "Силуэт" Возраст 18+

В течение недели с 9 по 13 июля в клубе «Силуэт» (корпус 1432 н.п 3) будет проходить курс по декоративно-прикладному творчеству. Начало в 12:00. Продолжительность мастер-классов 1 час. Предварительная регистрация.

В студии декоративно-прикладного творчества «Хендмейд» участники мастер-классов познакомятся с различными видами техники прикладного творчества — основами составления мозаики, валянием из шерсти, декупажем.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по тел. 8(499)733-24-31

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