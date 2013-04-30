В течение недели с 9 по 13 июля в клубе «Силуэт» (корпус 1432 н.п 3) будет проходить курс по декоративно-прикладному творчеству. Начало в 12:00. Продолжительность мастер-классов 1 час. Предварительная регистрация.
В студии декоративно-прикладного творчества «Хендмейд» участники мастер-классов познакомятся с различными видами техники прикладного творчества — основами составления мозаики, валянием из шерсти, декупажем.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация по тел. 8(499)733-24-31
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