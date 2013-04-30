Участники узнают о различных техниках работы с глиной и способах создания изделий разных форм и размеров, познакомятся с ангобами для росписи, научатся работать с гипсовыми формами, обсудят особенности тосканского стиля и создадут декоративные панно в золотистых, солнечных цветах терракота и охры, слегка разбавленных насыщенными винными оттенками и синим кобальтовым цветом моря и неба.

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