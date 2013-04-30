Студия керамики «Дилижанс» 5 июля в 14:00 приглашает всех желающих старше 18 лет на мастер-класс по созданию декоративных элементов из керамики «Домики Италии». Мастер-класс пройдет в клубе «Силуэт» (корпус 1432, н.п.1). Начало в 14:00. Необходима предварительная регистрация.
Участники узнают о различных техниках работы с глиной и способах создания изделий разных форм и размеров, познакомятся с ангобами для росписи, научатся работать с гипсовыми формами, обсудят особенности тосканского стиля и создадут декоративные панно в золотистых, солнечных цветах терракота и охры, слегка разбавленных насыщенными винными оттенками и синим кобальтовым цветом моря и неба.
Предварительная регистрация по тел. 8(499) 733-24-33
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июле и все лето
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.