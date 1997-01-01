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Встреча с художником в рамках проекта «В мире профессий» 6 июля 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+
фото: Idepaint.com

Если ваш ребенок хочет стать художником, то приводите его на встречу с педагогом Детской художественной школы № 9, членом Творческого союза художников России Олегом Геннадьевичем Кузнецовым 6 июля в 15:00. Место встречи: летняя веранда КЦ «Зеленоград». Вход свободный.

Мастер расскажет о профессии художника и покажет, как создать натюрморт.

Встреча пройдет в рамках проекта «В мире профессий», который направлен на то, чтобы помочь детям и подросткам получить ясные представления о плюсах и минусах наиболее популярных современных профессий из первых уст, показать профессию в действии, вдохновить и поверить, что все возможно и обязательно получится.

Общаясь с представителем той или иной профессии, у детей есть возможность напрямую задать все интересующие вопросы, а у взрослых — узнать для себя что-то новое, а также помочь своему ребенку сделать правильный выбор.

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