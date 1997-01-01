Гости услышат акустические сеты от участников группы «Rusty Tea Makers», группу «Ганди», немного неоклассики от Капитона Неклюдова, много другой отличной музыки и зрелищный сюрприз в финале.

Авторы мероприятия — творческое объединение «Все свои». «„Все свои“ — это место, где зрители и музыканты образуют одно целое, чтобы дать родиться настоящему творчеству. Здесь каждый одинаково важен. В рамках встречи будет не только живое общение хороших друзей и выступления старых добрых знакомых, но и новые творческие находки нашего города и полный музыкальный релакс», — рассказывают о событии представители объединения.



Творческое объединение «Все свои» было создано 3 года назад студентами Московского института электронной техники. Изначально встречи происходили на базе ДК «МИЭТ», затем переместились на другие площадки Зеленограда и соседних городов.



На мероприятиях объединения можно увидеть как молодых музыкантов, так и уже успевших заявить о себе композиторов, поэтов и музыкальные коллективы. За время существования проекта на встречах были поэты Анна Талая, группа «Куба», композиторы Капитон Неклюдов, Ирина Галяутдинова и другие.



