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Встреча творческой молодежи «Все свои» 30 июня 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

Встреча в необычном формате состоится на летней веранде КЦ «Зеленоград» 30 июня в 19:00. Всех пришедших на встречу ждет живая музыка, освежающие напитки и горячий чай со сладостями, общение с музыкантами в уютной неформальной обстановке. Вход платный: 300 руб.

Гости услышат акустические сеты от участников группы «Rusty Tea Makers», группу «Ганди», немного неоклассики от Капитона Неклюдова, много другой отличной музыки и зрелищный сюрприз в финале.

Авторы мероприятия — творческое объединение «Все свои». «„Все свои“ — это место, где зрители и музыканты образуют одно целое, чтобы дать родиться настоящему творчеству. Здесь каждый одинаково важен. В рамках встречи будет не только живое общение хороших друзей и выступления старых добрых знакомых, но и новые творческие находки нашего города и полный музыкальный релакс», — рассказывают о событии представители объединения.

Творческое объединение «Все свои» было создано 3 года назад студентами Московского института электронной техники. Изначально встречи происходили на базе ДК «МИЭТ», затем переместились на другие площадки Зеленограда и соседних городов.

На мероприятиях объединения можно увидеть как молодых музыкантов, так и уже успевших заявить о себе композиторов, поэтов и музыкальные коллективы. За время существования проекта на встречах были поэты Анна Талая, группа «Куба», композиторы Капитон Неклюдов, Ирина Галяутдинова и другие.

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В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

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