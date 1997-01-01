В четверг 28 июня на территории Озеропарка (Школьное озеро), возле корпуса 1002 состоится концерт группы Intoxica. Стиль группы: сёрф рок. Начало в 19:00. Вход свободный.
Трое энтузиастов, больших фанатов культуры пятидесятых — шестидесятых в новом виде оживляют популярные мелодии того времени. Образы ярких платьев и мощных автомобилей, как и тогда, остаются фундаментом вдохновения в творчестве коллектива.
Сёрф-рок — американская музыка начала 60-х годов XX века, изначально пляжная, то есть для курортников и особенно для сёрферов.
В 1990-х годах сёрф снова стал популярен, причем эта популярность грозила затмить популярность сёрфа 1960-х. Многочисленные группы прорвались на инди-сцену, что дало сёрфу более широкую аудиторию.
Существенное влияние на популярность сёрфа оказал фильм «Криминальное чтиво» режиссёра Квентина Тарантино. Сюжет фильма к сёрфу не имел никакого отношения, однако режиссёр вставил в фильм несколько сёрф-шлягеров. Во многом благодаря этим песням Тарантино был признан мастером подбора гармоничного звукового ряда к своим творениям. Абсолютным хитом стала композиция Surf Rider в исполнении группы The Lively Ones, которая играет на последних минутах картины и титрах. Все мелодии, взятые Тарантино, родом из 1960-х и являются абсолютными хитами в сёрф-мире.
Так что приходите, не пожалеете!
Intoxica (https://vk.com/intoxica_band) — музыкальная группа из Зеленограда (гитара, бас и ударные), играющая в стиле Underground surf rock. Выступает в Зеленограде, Москве, Санкт-Петербурге региональных рок-фестивалях и опенэйрах.
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