Трое энтузиастов, больших фанатов культуры пятидесятых — шестидесятых в новом виде оживляют популярные мелодии того времени. Образы ярких платьев и мощных автомобилей, как и тогда, остаются фундаментом вдохновения в творчестве коллектива.

Сёрф-рок — американская музыка начала 60-х годов XX века, изначально пляжная, то есть для курортников и особенно для сёрферов.

В 1990-х годах сёрф снова стал популярен, причем эта популярность грозила затмить популярность сёрфа 1960-х. Многочисленные группы прорвались на инди-сцену, что дало сёрфу более широкую аудиторию.

Существенное влияние на популярность сёрфа оказал фильм «Криминальное чтиво» режиссёра Квентина Тарантино. Сюжет фильма к сёрфу не имел никакого отношения, однако режиссёр вставил в фильм несколько сёрф-шлягеров. Во многом благодаря этим песням Тарантино был признан мастером подбора гармоничного звукового ряда к своим творениям. Абсолютным хитом стала композиция Surf Rider в исполнении группы The Lively Ones, которая играет на последних минутах картины и титрах. Все мелодии, взятые Тарантино, родом из 1960-х и являются абсолютными хитами в сёрф-мире.

Так что приходите, не пожалеете!