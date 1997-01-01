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Цирк RUSSO - шоу «Мы снова вместе!
Лекция по традиционной русской культуре «Игровая народная традиция в воспитании детей» 29 июня 11:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

29 июня в 11:00 руководитель этно-клуба «Дикое поле» Валентина Деревянко расскажет какие игры применяли на Руси в воспитании детей. Лекция пройдет на летней веранде КЦ «Зеленоград» (ДК). Вход свободный. На мероприятие приглашаются родители с детьми.

Народные игры — не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности.

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости.

Гости мероприятия познакомятся с играми-песнями, играми- хороводами, как общими («Капустка», «Селезень утку догонял», «Ткачиха»), так и для девочек («Перебираем фасоль», «Заплетаем ленты», «Носить воду») или для мальчиков («Перетягивание», «Малечина-калечина» «Бой подушками»).

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