Народные игры — не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности.

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости.

Гости мероприятия познакомятся с играми-песнями, играми- хороводами, как общими («Капустка», «Селезень утку догонял», «Ткачиха»), так и для девочек («Перебираем фасоль», «Заплетаем ленты», «Носить воду») или для мальчиков («Перетягивание», «Малечина-калечина» «Бой подушками»).