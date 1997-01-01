Такой формат занятий позволит ознакомиться с танцевальным направлениями, педагогами и определиться, какими видами танцев и в какой творческой студии хотелось бы заниматься в дальнейшем. Для этого рекомендуется посетить все 5 занятий.

Специальной подготовки не требуется. Во время мастер-класса педагоги будут ориентироваться на подготовку каждого из участников встречи и давать для ознакомления те элементы, которые смогут освоить все пришедшие.

— Конечно, за полтора часа занятий не удастся освоить весь курс по тому или иному танцевальному направлению, но получить общее представление для принятия дальнейшего решения вполне, — рассказывает руководитель клубных формирований КЦ «Зеленоград» Ольга Косицына.