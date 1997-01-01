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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Танцевальные мастер-классы 25 июня 18:30-20:00,26 июня 18:30-20:00,27 июня 18:30-20:00,28 июня 18:30-20:00,29 июня 18:30-20:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

В течение пяти дней, с 25 по 29 июня, руководители творческих студий КЦ «Зеленоград» проведут бесплатные занятия по обучению базовым элементам бальных, народных и современных танцев. Специальной подготовки не требуется. Начало в 18:30. Занятия будут проходить на летней веранде КЦ «Зеленоград» на Центральной площади.

Такой формат занятий позволит ознакомиться с танцевальным направлениями, педагогами и определиться, какими видами танцев и в какой творческой студии хотелось бы заниматься в дальнейшем. Для этого рекомендуется посетить все 5 занятий.

Специальной подготовки не требуется. Во время мастер-класса педагоги будут ориентироваться на подготовку каждого из участников встречи и давать для ознакомления те элементы, которые смогут освоить все пришедшие.

— Конечно, за полтора часа занятий не удастся освоить весь курс по тому или иному танцевальному направлению, но получить общее представление для принятия дальнейшего решения вполне, — рассказывает руководитель клубных формирований КЦ «Зеленоград» Ольга Косицына.

Расписание:

25 июня в 18.30 — знакомство с танцевальным фитнесом. Педагог — руководитель танцевального ансамбля «Ахтамар» Елена Шамоян. Подробнее о студии.

26 и 28 июня в 18.30 — знакомство с элементами современных танцев. Педагог — руководитель ансамбля эстрадного танца «Галас» Алексей Сухарников. Подробнее о студии.

27 июня в 18.30 — знакомство с элементами латиноамериканских танцев. Педагог — руководитель танцевального ансамбля «Вдохновение» Елена Сохоневич. Подробнее о студии.

29 июня в 18.30 — знакомство с элементами исторических бальных танцев. Педагог — руководитель студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» Виталий Митин. Подробнее о студии.

Продолжительность занятий 1,5 часа. Вход свободный, рекомендуется предварительно записаться по телефону: 8 (499) 734-31-71.

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