«Хирургия для вас» — первая часть акции пройдет в рамках празднования 50-летия хирургической службы зеленоградской больницы. Главная задача — профилактика и лечение хронических заболеваний, повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для пациентов. При необходимости участники смогут запланировать госпитализацию в стационар в кратчайшие сроки.

Прием будут вести лучшие специалисты и заведующие хирургическими отделениями ГКБ им. М.П. Кончаловского по профилям: хирургия, нейрохирургия, травматология, проктология, урология.

Школа здоровья «Вместе против боли!» — 21 июня заведующий неврологическим отделением А.Быков проведет занятие для пациентов с хроническими болями в режиме «вопрос-ответ». Участники смогут получить индивидуальные рекомендации по обследованию и лечению, в том числе в условиях стационара.

Обратите внимание — все услуги в рамках акции оказываются бесплатно.