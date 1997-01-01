21 и 22 июня в поликлиническом отделении городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского пройдут дни открытых дверей. Будет организован дополнительный консультативный прием ведущих специалистов по профилям: хирургия, нейрохирургия, травматология, проктология, урология.
Принять участие в акции можно по предварительной записи. С собой нужно будет взять паспорт РФ, полис ОМС, результаты обследований, выписки и другую медицинскую документацию (при наличии). Запись открыта по будням с 10.00 до 15.30 по телефону: 8 (499) 735-44-30.
«Хирургия для вас» — первая часть акции пройдет в рамках празднования 50-летия хирургической службы зеленоградской больницы. Главная задача — профилактика и лечение хронических заболеваний, повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для пациентов. При необходимости участники смогут запланировать госпитализацию в стационар в кратчайшие сроки.
Прием будут вести лучшие специалисты и заведующие хирургическими отделениями ГКБ им. М.П. Кончаловского по профилям: хирургия, нейрохирургия, травматология, проктология, урология.
Школа здоровья «Вместе против боли!» — 21 июня заведующий неврологическим отделением А.Быков проведет занятие для пациентов с хроническими болями в режиме «вопрос-ответ». Участники смогут получить индивидуальные рекомендации по обследованию и лечению, в том числе в условиях стационара.
Обратите внимание — все услуги в рамках акции оказываются бесплатно.
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