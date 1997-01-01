«Пожарный» — такая тема очередной встречи из цикла «Мир профессий», которая пройдет 15 июня в 18:30 на летней веранде ДК.
Героем встречи станет спасатель пожарно-спасательного отряда № 214 Государственного казенного учреждения города Москвы «Пожарно-спасательный центр». Он расскажет, с чего начинался его путь, о своей деятельности, о том, что сложнее всего в его работе, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть профессионалом в своем деле, и с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Дети познакомятся с инструментом, который используют пожарные при тушении возгораний, а также с их специальной защитной одеждой — боевой одеждой пожарного.
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