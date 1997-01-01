Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Проект «Мир профессий» 15 июня 18:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

«Пожарный» — такая тема очередной встречи из цикла «Мир профессий», которая пройдет 15 июня в 18:30 на летней веранде ДК.

Героем встречи станет спасатель пожарно-спасательного отряда № 214 Государственного казенного учреждения города Москвы «Пожарно-спасательный центр». Он расскажет, с чего начинался его путь, о своей деятельности, о том, что сложнее всего в его работе, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть профессионалом в своем деле, и с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Дети познакомятся с инструментом, который используют пожарные при тушении возгораний, а также с их специальной защитной одеждой — боевой одеждой пожарного.

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
На оконное производство требуются сотрудники. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Успейте приобрести путевку со скидкой в Зеленоградский лагерь ДЦО «Жемчужный берег» на Чёрном море Объявления
Сеть парикмахерских «Прядки в порядке» — акция сногсшибательных цен и кэшбек Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама