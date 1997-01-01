Летний интенсив «Альтернативные операционные системы. Давайте установим вместе» для взрослых и подростков пройдёт 11 и 13 — 16 июня в Культурном центре «Зеленоград» на базе Московской городской творческой студии технического творчества «Конструктив» (лаборатории робототехники).
Занятия будут посвящены выбору, тестированию, установке и настройке альтернативных операционных систем. Курс проведёт Сергей Косицын, руководитель студии «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике.
Начало всех занятий — 19:00, продолжительность — 1 час 30 минут. Место проведения — аудитория 241. На первое занятие необходимо принести флешку объемом не менее 4 Гб.
Вход свободный, требуется предварительная запись.
Контакты организаторов: КЦ «Зеленоград» 8(499)734-3171, zelenograd.cc@mail.ru.
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