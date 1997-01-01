Занятия будут посвящены выбору, тестированию, установке и настройке альтернативных операционных систем. Курс проведёт Сергей Косицын, руководитель студии «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике.

Начало всех занятий — 19:00, продолжительность — 1 час 30 минут. Место проведения — аудитория 241. На первое занятие необходимо принести флешку объемом не менее 4 Гб.

Вход свободный, требуется предварительная запись.

Контакты организаторов: КЦ «Зеленоград» 8(499)734-3171, zelenograd.cc@mail.ru.