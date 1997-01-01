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Летний интенсив «Альтернативные операционные системы. Давайте установим вместе» 11 июня 19:00-20:30,13 июня 19:00-20:30,14 июня 19:00-20:30,15 июня 19:00-20:30,16 июня 19:00-20:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+
dkzelenograd.ru

Летний интенсив «Альтернативные операционные системы. Давайте установим вместе» для взрослых и подростков пройдёт 11 и 13 — 16 июня в Культурном центре «Зеленоград» на базе Московской городской творческой студии технического творчества «Конструктив» (лаборатории робототехники).

Занятия будут посвящены выбору, тестированию, установке и настройке альтернативных операционных систем. Курс проведёт Сергей Косицын, руководитель студии «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике.

Начало всех занятий — 19:00, продолжительность — 1 час 30 минут. Место проведения — аудитория 241. На первое занятие необходимо принести флешку объемом не менее 4 Гб.

Вход свободный, требуется предварительная запись.

Контакты организаторов: КЦ «Зеленоград» 8(499)734-3171, zelenograd.cc@mail.ru.

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
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