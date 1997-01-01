Фото: vk.com/zelenogradcc
Открытые мастер-классы по рисованию на Школьном озере проведёт с 5 по 9 июня (15:30—16:30) изостудия «Веселая кисточка» клуба «Радуга». На пленэр ждут всех желающих с любым уровнем подготовки. Участники освоят чувство натуры, научатся чувствовать цвет, рефлексы от неба, земли, травы и воды, выполнят несложные зарисовки.
Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии. Все необходимые инструменты — мольберты, холсты, краски, карандаши и т. д. — выдадут на месте.
Плэнеры пройдут в западной части Школьного озера, в зоне отдыха у корпуса 1013.
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