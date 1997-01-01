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Открытые мастер-классы по рисованию на Школьном озере 5 июня 15:30-16:30,6 июня 15:30-16:30,7 июня 15:30-16:30,8 июня 15:30-16:30,8 июня 15:30-16:30,9 - 8 июня,9 июня 15:30-16:30 Клуб "Радуга" (корпус 1013А) Возраст 6+
Фото: vk.com/zelenogradcc

Открытые мастер-классы по рисованию на Школьном озере проведёт с 5 по 9 июня (15:30—16:30) изостудия «Веселая кисточка» клуба «Радуга». На пленэр ждут всех желающих с любым уровнем подготовки. Участники освоят чувство натуры, научатся чувствовать цвет, рефлексы от неба, земли, травы и воды, выполнят несложные зарисовки.

Творческий процесс будет курировать Марина Крашенинникова, руководитель изостудии. Все необходимые инструменты — мольберты, холсты, краски, карандаши и т. д. — выдадут на месте.

Плэнеры пройдут в западной части Школьного озера, в зоне отдыха у корпуса 1013.

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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