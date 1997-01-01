Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту пару лет назад сел за рояль.

В программе: В. А. Моцарт, Концерт N14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449; В. А. Моцарт, Концерт N13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415; И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120.

Исполнители: Александр Князев (фортепиано), Аглая Сац (фортепиано), Серафима Князева (альт).

Концерт состоится 2 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Начало в 18.00. Вход свободный