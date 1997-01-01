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Концерт Александра Князева 2 июня 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+
фото: Mmdm.ru

Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту пару лет назад сел за рояль.

В программе: В. А. Моцарт, Концерт N14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449; В. А. Моцарт, Концерт N13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415; И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120.

Исполнители: Александр Князев (фортепиано), Аглая Сац (фортепиано), Серафима Князева (альт).

Концерт состоится 2 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Начало в 18.00. Вход свободный

«Если вспомнить музыкантов эпохи барокко, ренессанса, то тогда было абсолютно в норме, когда человек играл совершенно на всех инструментах», — рассказывает Александр Князев. — Вспомните: немецкий композитор Николаус Брунс играл на скрипке, при этом аккомпанируя себе органной педалью, да ещё одновременно пел! И никто особенно не считал, что это как-то сверхъестественно".

В начале июня в Большом зале консерватории состоится уникальный концерт Александра Князева, в котором он исполнит на рояле два фортепианных концерта Моцарта 13-й и 14-й, в сопровождение симфонического оркестра, а также Симфонию-Concertante для скрипки и виолончели с оркестром. Жителям Зеленограда выпала уникальная возможность услышать одну часть этого концерта 2 июня в Культурном центре.

Программа:

  • В. А. Моцарт, Концерт N14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449
  • В. А. Моцарт, Концерт N13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415
  • И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120

Исполнители:

Александр Князев (фортепиано)

Аглая Сац (фортепиано)

Серафима Князева (альт)

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