Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту пару лет назад сел за рояль.
В программе: В. А. Моцарт, Концерт N14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449; В. А. Моцарт, Концерт N13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415; И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120.
Исполнители: Александр Князев (фортепиано), Аглая Сац (фортепиано), Серафима Князева (альт).
Концерт состоится 2 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Начало в 18.00. Вход свободный
«Если вспомнить музыкантов эпохи барокко, ренессанса, то тогда было абсолютно в норме, когда человек играл совершенно на всех инструментах», — рассказывает Александр Князев. — Вспомните: немецкий композитор Николаус Брунс играл на скрипке, при этом аккомпанируя себе органной педалью, да ещё одновременно пел! И никто особенно не считал, что это как-то сверхъестественно".
В начале июня в Большом зале консерватории состоится уникальный концерт Александра Князева, в котором он исполнит на рояле два фортепианных концерта Моцарта 13-й и 14-й, в сопровождение симфонического оркестра, а также Симфонию-Concertante для скрипки и виолончели с оркестром. Жителям Зеленограда выпала уникальная возможность услышать одну часть этого концерта 2 июня в Культурном центре.
Программа:
- В. А. Моцарт, Концерт N14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV449
- В. А. Моцарт, Концерт N13 для фортепиано с оркестром до мажор, KV415
- И. Брамс, Соната для альта и фортепиано №1 фа минор, Op. 120
Исполнители:
Александр Князев (фортепиано)
Аглая Сац (фортепиано)
Серафима Князева (альт)
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