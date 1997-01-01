На первой лекции «Москва в стиле модерн» все желающие узнают, что связывает псевдорусский стиль и модерн, прогуляются по Тверской, рассмотрят поближе отель Метрополь и другие гостиницы, затем свернут в тихие дворы центра Москвы. «Зайдут» в особняк Рябушинского и отдохнут, посмотрев на модерн из окна общественного транспорта. Поищут постройки Федора Шехтеля и Льва Кекушева, и немного поговорят о жизни дореволюционных обитателей модерновских особняков.