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Лекция «Москва в стиле модерн» 26 мая 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 18+

26 мая в 15:00 на летней веранде (КЦ «Зеленоград») состоится лекция из цикла «Московская архитектура». Спикер: Мария Макарова, выпускница РГГУ, архитектурный энтузиаст, более двух лет занимается исследованием антикварного фарфора. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону 8(499)735-73-70 или ссылке.

На первой лекции «Москва в стиле модерн» все желающие узнают, что связывает псевдорусский стиль и модерн, прогуляются по Тверской, рассмотрят поближе отель Метрополь и другие гостиницы, затем свернут в тихие дворы центра Москвы. «Зайдут» в особняк Рябушинского и отдохнут, посмотрев на модерн из окна общественного транспорта. Поищут постройки Федора Шехтеля и Льва Кекушева, и немного поговорят о жизни дореволюционных обитателей модерновских особняков.

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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