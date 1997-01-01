Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе» приглашает на ежегодный праздник День сирени, который пройдет в пятницу 25 мая 2018 г. Начало праздничной программы в 15:00. Территория завода будет открыта с 12:00.

В этот день все желающие могут совершить экскурсию по заводу и саду и полюбоваться сиренью.