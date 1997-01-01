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Ежегодный праздник «День сирени» 25 мая 12:00 Завод "Лепсе" Возраст 3+

Солнечногорский завод металлических сеток «Лепсе» приглашает на ежегодный праздник День сирени, который пройдет в пятницу 25 мая 2018 г. Начало праздничной программы в 15:00. Территория завода будет открыта с 12:00.
В этот день все желающие могут совершить экскурсию по заводу и саду и полюбоваться сиренью.

В программе праздника: концертная программа, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, город мастеров, розыгрыш праздничной лотереи, угощения и призы для всех гостей праздника.

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