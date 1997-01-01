На сегодняшний день очень сложно представить человека, который бы не знал, что такое социальные сети? Кто-то из нас лишь изредка ими пользуется, кто-то постоянно и активно. Каждый использует соцсети по разному: кому-то нужна информация, кому-то общение, а кому-то хочется особого внимания к своей персоне…

Культурный центр «Доброволец» предлагает вам в режиме реального времени выйти в оффлайн и принять участие в общегородской сетевой акции, которая состоится 23 мая.