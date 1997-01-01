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Интерактивный пикник 23 мая 19:00 Культурный центр "Доброволец" (корпус 514а) Возраст 16+

В интерактвном пикнике примут участие брифер и редактор теле- и радиопередач, организатор и ведущая мероприятий Любовь Кебш и сооснователь Центра тюнинга и обслуживания автомобилей VS Performance, организатор VS-Racing club Сергей Герваш. Гости пикника узнают, как попасть и удержаться в медиасреде и чем закадровая работа лучше, чем в кадре.

Пикник пройдет 23 мая в 19:00 в корпусе 514а, культурный центр «Доброволец». Вход свободный.

На сегодняшний день очень сложно представить человека, который бы не знал, что такое социальные сети? Кто-то из нас лишь изредка ими пользуется, кто-то постоянно и активно. Каждый использует соцсети по разному: кому-то нужна информация, кому-то общение, а кому-то хочется особого внимания к своей персоне…

Культурный центр «Доброволец» предлагает вам в режиме реального времени выйти в оффлайн и принять участие в общегородской сетевой акции, которая состоится 23 мая.

И конечно, вы поделитесь происходящим в сети с остальными вашими друзьями и подписчиками. Насколько будет захватывающим и интерактивным пикник, узнаем уже совсем скоро!

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