Несмотря на то, что «Musica Linguae» — любительский хор, в его репертуар входят весьма сложные композиции, которые исполняются на профессиональном уровне.

Хоровая группа столичного университета педагогических наук Сантьяго, возглавляемая ее директором Гильермо Вергарой Карвахалом и состоящая из студентов музыкального факультета, представителей различных курсов, учителей и людей из сообщества района Сантьяго, совершает концертный тур по Европе с 8 по 28 мая. На протяжении трех недель хористы будут выступать в Швейцарии, Бельгии, Германии, Зеленограде и Москве, исполняя хоровые сочинения различных стилей и жанров, делая упор на чилийскую и латиноамериканскую музыку.