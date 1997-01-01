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Фестиваль «Рыбная неделя» 17 - 27 мая Зеленоград, площадь Юности

До 27 мая на площади Юности проходит фестиваль «Рыбная неделя». В торговых домиках будут продавать различные виды рыбы, рыбных блюд и морепродуктов. Детей развлекут играми «Поймай рыбку», «Хищник в море», «Море волнуется», ловлей рыбы в импровизированном пруду и соревнованиями на ловкость.

фото:Zelenograd.ru

Особенность этой ярмарки — рыба и морепродукты напрямую от отечественных производителей. Обещают разнообразие свежей, мороженной, сушеной и копченой рыбы, икры, даров моря. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Чем будут торговать в Зеленограде, пока неизвестно. Самый широкий выбор охлажденной рыбы будет представлен на фестивальном рынке между площадью Революции и Манежной площадью — можно выбрать атлантическую скумбрию, карельскую форель, чавычу, корюшку, белого амура, стерлядь, горбушу, кету и черноморскую рыбу — барабульку, кефаль, кильку, хамсу, ставриду, а также дальневосточные мидии и устрицы, камчатских крабов, трепангов, гребешков и морских ежей.

В шале анимации пройдут в игровой форме лекции и мастер-классы, посвященные истории открытий и исследований морей и рек, развитию рыбного промысла. Расписания игр и мастер-классов пока не опубликованы.

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