Особенность этой ярмарки — рыба и морепродукты напрямую от отечественных производителей. Обещают разнообразие свежей, мороженной, сушеной и копченой рыбы, икры, даров моря. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Чем будут торговать в Зеленограде, пока неизвестно. Самый широкий выбор охлажденной рыбы будет представлен на фестивальном рынке между площадью Революции и Манежной площадью — можно выбрать атлантическую скумбрию, карельскую форель, чавычу, корюшку, белого амура, стерлядь, горбушу, кету и черноморскую рыбу — барабульку, кефаль, кильку, хамсу, ставриду, а также дальневосточные мидии и устрицы, камчатских крабов, трепангов, гребешков и морских ежей.

В шале анимации пройдут в игровой форме лекции и мастер-классы, посвященные истории открытий и исследований морей и рек, развитию рыбного промысла. Расписания игр и мастер-классов пока не опубликованы.