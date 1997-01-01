фото: transmissionclub
13 мая состоится открытие нового Зеленоградского велоклуба TRANSMISSION. Сбор в 12:00 на площади Шокина рядом с МИЭТом. Приглашаются все любители велотранспорта. Старт велопробега в 12:30.
В программе покатушки, автерпати, новые знакомства. Техническую поддержку мероприятия оказывает Гараж 75. Во время сбора представители мастерской совершенно бесплатно помогут вам смазать цепь и накачать колеса.
Маршрут
От старта на площади Шокина маршрут пройдет через парк Победы в лесо-парковую зону за общежитием МИЭТа, сделав петлю, финиширует на площадке за общежитием.
- Продолжительность маршрута составит чуть больше 7 км
- Сложность 2*
- Погода обещает быть теплой и малооблачной (если верить Гуглу)
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