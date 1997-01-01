Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Открытие студенческого велоклуба Transmission 13 мая 12:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 14+
фото: transmissionclub

13 мая состоится открытие нового Зеленоградского велоклуба TRANSMISSION. Сбор в 12:00 на площади Шокина рядом с МИЭТом. Приглашаются все любители велотранспорта. Старт велопробега в 12:30.

В программе покатушки, автерпати, новые знакомства. Техническую поддержку мероприятия оказывает Гараж 75. Во время сбора представители мастерской совершенно бесплатно помогут вам смазать цепь и накачать колеса.

Маршрут

От старта на площади Шокина маршрут пройдет через парк Победы в лесо-парковую зону за общежитием МИЭТа, сделав петлю, финиширует на площадке за общежитием.

  • Продолжительность маршрута составит чуть больше 7 км
  • Сложность 2*
  • Погода обещает быть теплой и малооблачной (если верить Гуглу)

 Реклама
Ресторан «Брецель»: «Весна в стиле Jazz» Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама