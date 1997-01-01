В рамках сетевой акции «Неделя ликбезов. Будущее сегодня» Культурный центр «Зеленоград» (ДК) 28 апреля в 17:00 приглашает на лекцию об альтернативных операционных системах. Аудитория 241. Вход свободный.
В программе:
- Некоммерческие свободно распространяемые программные продукты с открытым программным кодом как альтернативные операционные системы;
- Linux — история создания;
- Первые многооперационные системы UNIX.
- Обзор существующих операционных систем;
- Разница между бесплатным и свободным программным обеспечением.
Лектор — Косицын Сергей Юрьевич, руководитель Московской городской творческой студии технического творчества «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике.
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