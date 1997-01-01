Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
UNIX и другие: лекция про альтернативные операционные системы 28 апреля 17:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

В рамках сетевой акции «Неделя ликбезов. Будущее сегодня» Культурный центр «Зеленоград» (ДК) 28 апреля в 17:00 приглашает на лекцию об альтернативных операционных системах. Аудитория 241. Вход свободный.

В программе:

  • Некоммерческие свободно распространяемые программные продукты с открытым программным кодом как альтернативные операционные системы;
  • Linux — история создания;
  • Первые многооперационные системы UNIX.
  • Обзор существующих операционных систем;
  • Разница между бесплатным и свободным программным обеспечением.

Лектор — Косицын Сергей Юрьевич, руководитель Московской городской творческой студии технического творчества «Конструктив», главный судья зеленоградских соревнований по робототехнике.

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Грудничковое и детское плавание с профессиональными тренерами рядом с вами. Промокод для читателей Zelenograd.ru Объявления
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу врача-терапевта, администратора и уборщицу Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама