Финальный гала-концерт призеров XVIII регионального Зеленоградского фестиваля-конкурса классической гитары состоится в культурном центре «Зеленоград» (ДК) 21 апреля в 14:00. Программа фестиваля разнообразна и будет интересна не только ценителям классической гитары, но и тем, кто еще мало знаком со звучанием этого инструмента. Вход свободный.