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Финальный гала-концерт призеров фестиваля-конкурса классической гитары 21 апреля 14:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Финальный гала-концерт призеров XVIII регионального Зеленоградского фестиваля-конкурса классической гитары состоится в культурном центре «Зеленоград» (ДК) 21 апреля в 14:00. Программа фестиваля разнообразна и будет интересна не только ценителям классической гитары, но и тем, кто еще мало знаком со звучанием этого инструмента. Вход свободный.

Зеленоградский фестиваль-конкурс классической гитары проводится в Зеленограде с 2001 года. Его бессменным организатором и председателем жюри является Андрей Шунин, композитор и музыкант, преподающий классическую гитару в Культурном центре «Зеленоград».

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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