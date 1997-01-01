Московский городской творческий коллектив академический хор «Ковчег» отпразднует свой юбилей концертом на сцене театрального зала Культурного центра «Зеленоград». В программе: отрывки из оратории Йозефа Гайдна «Времена года» и любимые произведения хора. Концерт состоится 15 апреля в 17:00. Вход свободный.
Академический хор «Ковчег» объединяет талантливых вокалистов разных возрастов и профессий. С 1988 года коллективом руководит заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов. Хормейстер — Ирина Карпман.
Коллектив — лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов — ведет активную концертную деятельность, регулярно выступает на различных площадках в городах России и за рубежом. В основе репертуара классические произведения русских и зарубежных композиторов XVI—XX вв. Одним из значимых разделов репертуара является духовная музыка. В 2016 году академическому хору «Ковчег» присвоено почетное звание «Московский городской творческий коллектив».
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