Академический хор «Ковчег» объединяет талантливых вокалистов разных возрастов и профессий. С 1988 года коллективом руководит заслуженный работник культуры РФ Андрей Викторович Чернецов. Хормейстер — Ирина Карпман.

Коллектив — лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов — ведет активную концертную деятельность, регулярно выступает на различных площадках в городах России и за рубежом. В основе репертуара классические произведения русских и зарубежных композиторов XVI—XX вв. Одним из значимых разделов репертуара является духовная музыка. В 2016 году академическому хору «Ковчег» присвоено почетное звание «Московский городской творческий коллектив».