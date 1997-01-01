Семинар для тех, кто чувствует потребность разобраться в вопросе пожарной безопасности для себя и близких; кто хочет получить базу знаний, понять, как действовать; получить простые и понятные инструменты. И для тех, кто прочитал много всего в интернете про пожар в ТЦ в Кемерово и хочет поговорить со специалистом.



Данный тренинг позволяет существенно повысить способность участников предвидеть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, избежать негативного развития событий, и уверенно действовать при неизбежности пожара. Дает возможность на практике отработать навыки оказания первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях.

