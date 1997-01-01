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Семинар по отработке действий в условиях пожара 8 апреля 14:00 ГБУ "Малый бизнес Москвы" подразделение ЗелАО Возраст 15+

Семинар по отработке алгоритма и навыка действий в условиях пожара, задымления пройдет 8 апреля с 14:00 до 16:00 в здании Бизнес-инкубатора, по адресу: Зеленоград, улица Юности, дом 8, рядом с общежитием МИЭТа и налоговой. Вход один, 11 этаж. Семинар проведет спасатель 1-го класса Алексей Ковальчук. Бесплатно. Зарегистрироваться на семинар можно здесь.

Семинар для тех, кто чувствует потребность разобраться в вопросе пожарной безопасности для себя и близких; кто хочет получить базу знаний, понять, как действовать; получить простые и понятные инструменты. И для тех, кто прочитал много всего в интернете про пожар в ТЦ в Кемерово и хочет поговорить со специалистом.


Данный тренинг позволяет существенно повысить способность участников предвидеть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, избежать негативного развития событий, и уверенно действовать при неизбежности пожара. Дает возможность на практике отработать навыки оказания первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях.

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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