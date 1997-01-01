Автор книг для подростков «Ворон» и «Эрхегорд» Евгений Рудашевский расскажет о путешествиях, об умении выживать в нелегкой ситауции, о городах, в которых он жил (в том числе, и в Зеленограде), о полученных необычных профессиях и о своих произведениях. Встреча с писателем состоится 1 апреля в 14:00 в библиотеке №252 (корпус 1462).
В 2017 году, в возрасте тридцати лет, писатель стал лауреатом литературной премии им. Крапивина за книгу «Ворон», а Международная мюнхенская юношеская библиотека включила произведение в список выдающихся книг «Белые вороны 2017» как книгу, представляющую международный интерес и заслуживающую особого внимания из-за её универсальной тематики и исключительного литературного стиля. Книга фэнтези «Эрхегорд» стала призёром конкурса «Новая детская книга», а сейчас выходит серия его книг о выживании в походных условиях — «Костёр», «Жажда» и планируется ещё несколько.
Писатель провёл детство в Иркутстке и Улан-Удэ, часто переезжая, привык к путешествиям. Затем учился в Чикаго на юриста, но довольно резко поменял судьбу, купив однажды билет на автобус в Висконсин и начав своё первое самостоятельное путешествие. В пути он попробовал множество разных профессий, вернувшись в Иркутск, несколько лет работал дрессировщиком нерп.
В Москве получил профессию журналиста и сотрудничал с городскими изданиями. Некоторое время Евгений Рудашевский жил в Зеленограде. Обо всём этом писатель и расскажет подробнее.
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