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Встреча с писателем Евгением Рудашевским 1 апреля 14:00 Библиотека №252 Возраст 12+
фото: Дарья Доцук

Автор книг для подростков «Ворон» и «Эрхегорд» Евгений Рудашевский расскажет о путешествиях, об умении выживать в нелегкой ситауции, о городах, в которых он жил (в том числе, и в Зеленограде), о полученных необычных профессиях и о своих произведениях. Встреча с писателем состоится 1 апреля в 14:00 в библиотеке №252 (корпус 1462).

В 2017 году, в возрасте тридцати лет, писатель стал лауреатом литературной премии им. Крапивина за книгу «Ворон», а Международная мюнхенская юношеская библиотека включила произведение в список выдающихся книг «Белые вороны 2017» как книгу, представляющую международный интерес и заслуживающую особого внимания из-за её универсальной тематики и исключительного литературного стиля. Книга фэнтези «Эрхегорд» стала призёром конкурса «Новая детская книга», а сейчас выходит серия его книг о выживании в походных условиях — «Костёр», «Жажда» и планируется ещё несколько.

Писатель провёл детство в Иркутстке и Улан-Удэ, часто переезжая, привык к путешествиям. Затем учился в Чикаго на юриста, но довольно резко поменял судьбу, купив однажды билет на автобус в Висконсин и начав своё первое самостоятельное путешествие. В пути он попробовал множество разных профессий, вернувшись в Иркутск, несколько лет работал дрессировщиком нерп.

В Москве получил профессию журналиста и сотрудничал с городскими изданиями. Некоторое время Евгений Рудашевский жил в Зеленограде. Обо всём этом писатель и расскажет подробнее.

Читатели могут принять участие в конкурсе буктрейлеров и выиграть сертификат на посещение «Панда-парка».

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — (917) 529-74-09 — Бесплатный первый подъём
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