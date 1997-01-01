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Выставка красоты и здоровья «Весна-красота» 24 марта 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Выставка «Весна-красота» — это специализированная выставка профессионалов индустрии здоровья, красоты и салонного бизнеса Зеленограда. Открытие выставки состоится 24 марта в 12:00 в ДК «Зеленоград»

Разделы выставки:

  • Косметология
  • Эстетическая медицина
  • Медицинские услуги
  • Парикмахерское дело
  • Ногтевой сервис
  • Декоративная косметика
  • Натуральная косметика
  • Перманентный макияж
  • Солярии, средства для загара
  • Ароматерапия, массаж, СПА
  • Фитнес и танцы

Будет представлена продукция следующих компаний:

  • группа компаний «Никор»
  • студия красоты «Scissors Studio»
  • салон красоты «Шатуш»
  • салон красоты «Персона Zеленопарк»
  • студия абсолютной красоты волос «Кудри»
  • школа-студия маникюра и педикюра «Лампа»
  • салон маникюра и педикюра «Пальчики»
  • семейная клиника «ЭстеДи»
  • многопрофильный медицинский центр «АКСИС»
  • Зеленоградский центр кинезитерапии
  • аромацентр «Ирис»
  • центр коррекции фигуры Татьяны Слободской
  • российская компания, производитель уникальной запатентованной кислородной косметики Faberlic
  • компании Mary Kay, МейТан, Флоранж, Виватон, NINE SUN
  • российская компания разработчик и производитель натуральной дерматологической косметики MYRICA
  • профессиональная косметика Perfleor
  • парфюмерия и косметика «Armelle»
  • магазин «Родник здоровья»
  • семейная мастерская по производству косметики ручной работы «Маша Трюфель»
  • магазин «Мыльный сувенир»
  • мыловаренная компания СпивакЪ
  • магазины натуральных продуктов «БиоТочка.ру» и «Объеденика»
  • студия фитнеса Joy Fitness-Studio
  • школа танцев Armenycasa
  • фото-студия VISTFOTO.

Программа праздника: секция мастер-классов для профессионалов салонного бизнеса

12:15 Новые возможности создания образов с помощью швейцарской технологии Swiss Waver «Beauty Show Swiss Waver» от салона красоты «Шатуш». CHATUCH представит новый аппарат Swisswaver machine для формирования долговременных локонов и выпрямления волос.

13:45 Мастер-класс «Все секреты создания модной коктейльной укладки и макияжа» от салона красоты «Никор». В программе «текстурный хвост», «голливудская волна», «color make up».

Ведущая: Бутырина Алена, стилист-визажист, преподаватель, колорист-эксперт Master Color Expert, участник конкурса Trend Vision, абсолютный чемпион Москвы и Московской области, бронзовый и серебряный призер чемпионата России в номинациях подиумный макияж, макияж новобрачной и боди-арт. Создание своего шоу и победа в номинации «Команда года» на фестивале Moscow Beauty Fest.

14:00 Ознакомительный семинар по продукции Golden Trace от школы-студии маникюра и педикюра «Лампа». В программе: основные проблемы, с которыми приходит клиент (гиперкератоз, трещины, локальные омозолелости), отличие ферментативного педикюра от аппаратного или «классики», как продлить эффект «гладких пяток» от педикюра к педикюру, секреты ухода за стопой в домашних условиях.

15:15 Инновация — кислородное окрашивание от Perfleor. Команда ученых компании совершила прорыв — в дополнении к своим профессиональным средствам от выпадения и для роста волос выпустили средство, кардинально меняющее процесс окрашивания. С кислородными эмульсиями Perfleor — Blond и Multicolor окрашивание можно сделать безопасней и лучше.

Секция мастер-классов для всех желающих

12:00 Трансформационная игра «КУПИДОН» для девушек и женщин любого возраста, желающих научиться строить отношения с мужчинами, найти свою пару и выйти замуж

Ведущая: Голубушина Клавдия Константиновна, практикующий психолог, магистр психологии, консультант реинкарнационики, тренер-практик «Исцеление временных линий» (техника Сэла Рэйчела), игропрактик, ведущая психологических и трансформационных игр для взрослых, член Российского психологического общества

12:00 Коучинговая игра-тренинг «Карта ценностей семьи», позволяющая за короткое время получить ответы и осознать самое важное, на чем держится семья.

Ведущая: Романюк Алла Анатольевна, коуч, арт-терапевт и ведущий творческих мастер-классов, игропрактик, ведущая психологических и трансформационных игр

13:00 Готовимся к курортному сезону, подбираем правильно белье и купальники вместе с Фаберлик. Показ образцов белья и купальников, определение размеров, тестовые примерки, особенности посадки

Ведущая: Рукавишникова Марина Игоревна — элитный директор Фаберлик, участник Лиги предпринимателей РФ, бельевой стилист

13:00 Мастер-класс «Радость движения от юности до глубокой старости» от Зеленоградского центра кинезитерапии. В программе: способ победить состояние «диванного растения» и вновь обрести радость полноценной жизни

Ведущий: Морозов Игорь Владимирович, генеральный директор сети медицинских центров кинезитерапии; победитель Российского конкурса «Менеджер года — 2009» в номинации «Здравоохранение»; победитель 10-го Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России -2009» в номинации «Лучшая организация здравоохранения»

13:45 «Виватон — философия красоты и здоровья» от основателя компании «Виватон». Презентация комплексной системы здорового образа жизни «Виватон». Основное действующее вещество препарата — комплекс экстракта лекарственных растений с нашатырем. Этот комплекс является иммуномодулирующим и не имеет аналогов в мире.

Ведущий: Александр Савёлов-Дерябин, президент фирмы «Виватон», академик РАЕН, почетный профессор медицины Китая

14:30 «Техника антистрессового дыхания при заболеваниях пищеварительного тракта» от медицинского центра «Аксис»

Ведущий: Наседкин Геннадий Конрадович, доктор медицинских наук, врач высшей категории, врач-эндоскопист

16:30 Показательное выступление и мастер-класс «Оздоровительный цигун»

Ведущая: Елена Акулова, руководитель клубного направления ГБУ «М КЛУБ» «Оздоровительный цигун», координатор МОО «Ассоциация оздоровительного цигун», ученица чемпиона мира по оздоровительному цигун Виктора Стерликова

Ведущей праздника станет известная в Зеленограде ведущая, работница радио и телевидения Любовь Кебш.

Во время выставки будет работать детский уголок.

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