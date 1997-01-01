12:15 Новые возможности создания образов с помощью швейцарской технологии Swiss Waver «Beauty Show Swiss Waver» от салона красоты «Шатуш». CHATUCH представит новый аппарат Swisswaver machine для формирования долговременных локонов и выпрямления волос.

13:45 Мастер-класс «Все секреты создания модной коктейльной укладки и макияжа» от салона красоты «Никор». В программе «текстурный хвост», «голливудская волна», «color make up».

Ведущая: Бутырина Алена, стилист-визажист, преподаватель, колорист-эксперт Master Color Expert, участник конкурса Trend Vision, абсолютный чемпион Москвы и Московской области, бронзовый и серебряный призер чемпионата России в номинациях подиумный макияж, макияж новобрачной и боди-арт. Создание своего шоу и победа в номинации «Команда года» на фестивале Moscow Beauty Fest.

14:00 Ознакомительный семинар по продукции Golden Trace от школы-студии маникюра и педикюра «Лампа». В программе: основные проблемы, с которыми приходит клиент (гиперкератоз, трещины, локальные омозолелости), отличие ферментативного педикюра от аппаратного или «классики», как продлить эффект «гладких пяток» от педикюра к педикюру, секреты ухода за стопой в домашних условиях.

15:15 Инновация — кислородное окрашивание от Perfleor. Команда ученых компании совершила прорыв — в дополнении к своим профессиональным средствам от выпадения и для роста волос выпустили средство, кардинально меняющее процесс окрашивания. С кислородными эмульсиями Perfleor — Blond и Multicolor окрашивание можно сделать безопасней и лучше.