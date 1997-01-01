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Спектакль «Париж — столица Марса» 24 февраля 11:00,18:00 Библиотека №252 Возраст от 3 до 10

С помощью специального телепорта из гигантского мыльного пузыря, дети и взрослые попадают в Париж своей мечты. Вместе с актерами они играют и фантазируют, и как будто создают, придумывают этот город. Сюжет складывается из смешных интерактивных скетчей: встреча с уличным мимом, история про жулика, сказка про колобка на французский манер, волшебное приготовление круассанов и так далее. Но главная линия, которая проходит через весь спектакль — необыкновенная история любви и дружбы.

Здесь нашлось место множеству фокусов, жонглированию, пантомиме, театру теней, сотне мыльных пузырей и бумажной метельке. Отдельно стоит отметить, что в спектакле звучит живая музыка. Поэт, музыкант и физик из Зеленограда Влад Жигалов играет на фортепиано и гитаре, Илья Небослов сопровождает спектакль на аккордеоне, контрабасе и гитаре, Ольга Шотландия на флейте, а все вместе музыканты создают шумовые эффекты при помощи бар чаймса, тин-висла, мелодики, спринг-драма, колокольчиков и варгана.

«Волшебный театр» представляет спектакль в зеленоградских библиотеках: 24 февраля в 11:00 в библиотеке № 253 (корпус 1106), 18:00 — в библиотеке № 252. (корпус 1462). Продолжительность: 1.5 часа.

Бронируйте места заранее по ссылке или по телефонам 8(985)112-82-93, 8(916)055-18-21. Стоимость: 900 рублей — детский билет, 600 — взрослый.

Приходите на спектакль с расписными авторскими кирпичами в подарок Никите Добрынину — режиссеру театра. Полтора года назад Никита задумал построить детский театр в Крыму. В знак поддержки он предложил присылать ему красочные кирпичи по почте. И вскоре обрушилась целая лавина кирпичей, причем посылки приходили со всего мира. Есть кирпичи из Катманду, Китая, Кубы, США, многих стран Европы и даже из Антарктиды. Один кирпич краше другого: на них рисуют красками, вырезают барельефы, выкладывают мозаики. Хранители музеев дарят Волшебному театру старинные кирпичи. Путешественники привозят редчайшие кирпичи из самых отдаленных концов планеты. Художники лепят и обжигают кирпичи из глины. Дети — разукрашивают их красками. Актеры и режиссеры театров, тоже прислали нам кирпичи. Поддержите проект талантливых людей, которые намерены идти до самого открытия своей мечты и приходите на спектакль в Зеленограде.

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