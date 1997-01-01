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Масленица на площади Юности. Блинные мастер-классы и театральные представления 9 февраля - 18 февраля

С 9 по 18 февраля на площади Юности будет проходить масленичный фестиваль — снова откроются торговые домики, на сцене каждый день будут выступать уличные театры, а в специальном павильоне пройдут мастер-классы по приготовлению разных блинов.

Мастер-классы на площади Юности будут проходить каждый день: в будни с 15:00 до 15:45, в выходные с 12:00 до 18:45. Здесь научат готовить яблочные, гречневые, пряженые, старорусские, свекольные, ажурные и пышные блины, тыквенные блинчики с корицей, рязанский блинный пирог.

Развлекательную программу и спектакли представят уличные театры «ДаМы», «Пульсар», «Колор», «Студия 33», «Каникулы Про» и другие — по будням с 16:00 до 18:00, по выходным — с 15:00 до 18:00. «О поисках жар-птицы, проводах зимы и широких боярских гуляньях», анонсирует выступления оргкомитет фестиваля. 11 февраля в 15:00 выступит фольклорный ансамбль «Поверье».

Подробное расписание

На площади Юности по-прежнему работают бесплатные каток и карусель, стоит ледяная горка. В торговых павильонах с 9 февраля будут продавать блины, мед, варенье, выпечку, горячие напитки и сувениры.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля на 25 московских площадках. Наиболее интересные мероприятия, как обычно, будут в центре столицы. Например, на площади Революции и в Камергерском переулке свои театрализованные представления покажут Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Зверева, Чувашский государственный театр юного зрителя имени Сеспеля. На Манежной площади покажут иммерсивный спектакль «Царская Масленица» — яркое музыкальное представление со скоморохами. На Тверском бульваре устроят стрельбу из лука, клюшкование, бои на мечах-тямбарах, игру в рюхи. По всему Новому Арбату каждый день будет карнавал — можно увидеть ряженых колядовщиков времен Великого княжества Московского, петровские и елизаветинские «маскерады», столичные карнавалы начала XX века. В Коломенском откроют «Царев городок» — это масштабная реконструкция бревенчатой крепости XVII века. Гости увидят противостояние стрельцов и ряженых окрутников. В представлении примут участие более 40 реконструкторов в исторических костюмах. Здесь же традиционные масленичные развлечения — бои мешками, катание на санях, деревенская карусель.

Все московские площадки

Масленичная неделя в этом году длится с 12 по 19 февраля. Масленица — это древний славянский праздник, идущий с языческих времен. По мнению историков, он символизирует уход зимы и приход весны. В древности его связывали с днем весеннего равноденствия, которое у многих народов является началом нового года. Блин — это символ солнца, чучело Масленицы — символ уходящей зимы. Современная традиция празднования Масленицы — смесь дохристианских обрядов и «народного христианства». Чучело сжигают в Прощеное воскресенье, чтобы быстрее пришла весна, и одновременно «сгорели» все грехи и беды.

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