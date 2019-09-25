В рамках проектов «Университетские субботы» и «Инженерные субботы» в МИЭТе проходят бесплатные лекции и мастер-классы по субботам. Они ориентированы на старшеклассников, но приходить могут все желающие. Необходимо лишь зарегистрироваться и иметь при себе паспорт.
28 сентября начинается новый сезон 2019/20 учебного года — публикуем расписание первых встреч.
28 сентября:
- 10:30-12:00 «Секреты суперэффективности» — Для активной учебной жизни школьникам необходимо правильно распределять свои силы, время, а также находить мотивацию учиться и достигать целей. В ходе мастер-класса обучающиеся научатся пользоваться двумя способами мотивации, узнают, что такое to-do-лист, научатся правильно делить задачи для их быстрого и качественного выполнения. Участникам лекции будет предложено решить несколько задач для закрепления материала. Ведущий: Мария Добрынина, доцент кафедры экономики, менеджмента и финансов. Для школьников 5-11 классов.
- 12:00-13:00 «Лайфхаки и полезные мысли об успехе и энергии» — Что такое успех и как для его достижения накопить энергию? На лекции учащиеся смогут узнать, как сохранить баланс энергии, добиваясь успеха во всех сферах жизни, познакомятся с видами и индикаторами успеха, а также откроют для себя несколько лайфхаков для сохранения энергии. Ведущий: Мария Добрынина, доцент кафедры экономики, менеджмента и финансов. Для школьников 7-11 классов.
5 октября:
- 10:30-12:00 «Стартап кухня: как приготовить свой стартап» — Теория и практика, связанные с генерированием бизнес-идей, их последующим развитием и преобразованием в бизнес-модель, а также последовательной трансформацией первоначальной базовой идеи в бизнес-план, достаточный для открытия собственного стартапа. Участники познакомятся с основами бизнес-моделирования и отработают практические навыки создания бизнес-модели для группового проекта на основе шаблона бизнес-модели. Ведущий: Мария Добрынина, доцент кафедры экономики, менеджмента и финансов. Для школьников 7-11 классов.
- 12:00-13:30 «Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает: как управлять конфликтами» — На современном этапе развития отечественной психологической науки одним из наиболее актуальных вопросов является изучение феномена эмоционального интеллекта личности. Интерес к данной научной проблеме обоснован ее высокой актуальностью и важностью, так как именно данная способность человека позволяет контролировать свои эмоции и эмоциональные проявления окружающих. В ходе лекции участники рассмотрят, какие эмоции есть у человека и почему важно их определять. Ведущий: Юлия Пахомова, начальник отдела воспитательной и внеучебной работы. Для школьников 5-11 классов.
«Основная идея лектория — рассказать школьникам о научных достижениях и разработках выпускающих кафедр универитета. Лекции читают ведущие инженеры, преподаватели и ученые кафедр МИЭТ» , — сообщает вуз.
Вход на мероприятия по предварительной регистрации. При входе в здание в университет необходимо зарегистрироваться на месте. Наличие паспорта школьников и взрослых обязательно. Проход осуществляется через центральную проходную вуза, где слушателей будут встречать сотрудники МИЭТ.
Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, 1. Проезд до остановки «МИЭТ» на автобусах 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32.
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