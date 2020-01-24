В рамках проекта будут проведены не только мероприятия для расширения кругозора, но и цикл тренингов «Лидеры будущего», где слушатели смогут узнать о том, как планировать свое время, принимать решения в стрессовых ситуациях, научатся мотивировать себя на достижение целей и откроют для себя техники визуализации мышления.

Вход на мероприятия по предварительной регистрации.