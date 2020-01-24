В рамках проектов «Университетские субботы» на трех площадках в Зеленограде, проходят бесплатные лекции и мастер-классы по субботам. Они ориентированы на старшеклассников, но приходить могут все желающие. Необходимо лишь зарегистрироваться и иметь при себе паспорт. Публикуем расписание встреч.
25 января:
«Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Зеленоград, площадь Шокина, дом 1
- 11:15-13:00 «В погоне за искусственным интеллектом: кто победит в глобальном соревновании» — В рамках данной лекции слушатели познакомятся с основными трендами в области искусственного интеллекта и уровнем развития технологии в России. Анализ исторического развития, а также нынешнего состояния искусственного интеллекта позволит слушателям понять об необходимости изучения данной технологии. На лекции будут рассмотрены основные перспективные направления в области искусственного интеллекта, которые в будущем могут являться основополагающими для технологического прорыва в области ИИ и возможности обучения искусственному интеллекту в рамках НИУ МИЭТ, как одна из самых перспективных областей изучения 21-го века. Для школьников 7-11 классов.
- 11:15-13:00 «За кулисами спецэффектов: из чего состоит визуальная сказка» — Лекция рассказывает о современных технологиях компьютерной графики и спецэффектов, которые используются при создании фильмов и сериалов, анимации и рекламы, а также видеороликов в сфере игровой индустрии. Для школьников 7-11 классов.
- 11:15-13:00 «Индекс личности. Государство, бизнес или человек — кто на этом заработает?» — Цифровая революция — это уже больше, чем цифровая трансформация. Каждый из нас ежедневно и ежесекундно, как в воздухе, обитает в мире цифр, производит и потребляет данные, имеющие цифровую форму. Мы делаем покупки, движемся по городу, переписываемся с друзьями, заполняем формы официальных документов, — потребляя и генерируя цифровые коды. Но может ли «цифра» обладать самостоятельной стоимостью? Экономической, социальной, политической? Да, многие кампании уже монетизируют информацию о нас: используют. порой незаконно, данные об индивидах и целых стратах. Для государства цифровой обмен стал одним из инструментов социального и политического управления и коммуникации с гражданами.
Но кто же главный получатель «бонусов» цифровизации: индивид, государство или бизнес? Возможна ли гармонизация цифрового хаоса? И в чьих интересах и чьими усилиями она произойдет? «Индекс личности» — что это за цифра? Для школьников 7-11 классов.
- 11:00-13:00 «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией«— Что нужно делать, чтобы мыслить, как Шерлок Холмс? Чтобы уметь анализировать ситуацию и быстро принимать решения? Мгновенно запоминать информацию и использовать ее в нужный момент?
Предстоящая деловая игра направлена на развитие интеллектуальных способностей. Ребята научатся быть более внимательными, подмечать важные детали, быстро запоминать материал и делать правильные выводы на основе логических умозаключений. Вместе мы поймем, как можно развивать и совершенствовать свои умственные способности. И поможет нам в этом Шерлок Холмс.
Стань учеником Шерлока Холмса! Для школьников 7-11 классов.
22 февраля:«Московский финансово-юридический университет МФЮА» (Зеленоград, Заводская улица, 1А)
- 12:00-13:30 «Престижные профессии — мифы и реальность» — Цель данного мастер-класса — расширить представления учащихся о группах профессий, о новых профессиях.Какие профессии являются самыми редкими и уникальными. Участники смогут сами изучить и выявить свои склонности и способности, приоритеты интересов в получении профессии.
Участники смогут познакомиться с интересным опытом выбора профессионального пути.
Ведущая — Оразбекова Вера Васильевна преподаватель кафедры общеправовых и социально-гуманитарных наук. Для школьников 7-11 классов. Регистрация откроется 27 января.
- 12:00-13:30 «Профессия — юрист» — Цель мероприятия — расширить представления учащихся о юриспруденции. Проанализировать правильность личностного выбора будущей профессии юриста, опираясь на результаты диагностики, жизненный опыт, учитывая общепринятое мнение.Ведущая — Оразбекова Вера Васильевна, преподаватель кафедры общеправовых и социально-гуманитарных наук. Для школьников 7-11 классов. Регистрация откроется 27 января.
В рамках проекта будут проведены не только мероприятия для расширения кругозора, но и цикл тренингов «Лидеры будущего», где слушатели смогут узнать о том, как планировать свое время, принимать решения в стрессовых ситуациях, научатся мотивировать себя на достижение целей и откроют для себя техники визуализации мышления.
Вход на мероприятия по предварительной регистрации.