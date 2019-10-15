Зеленоградский фотограф Юлия Пасечник побывала во многих регионах от Узбекистана до Центральной Европы и снимала будни промышленности — цеха, площадки сборки, угольные разрезы, буровые установки, гигантские экскаваторы, газоперекачивающие турбины. И, конечно, рабочих. Черно-белая фотография заставляет концентрироваться на главном, дает возможность показать линии и форму, игру света и тени, структуру и ритм. Выставка будет открыта в корпусе 1505 с 1 ноября в течение месяца. Юлия рассказала Zelenograd.ru, как создавались работы, представленные на выставке.
Юлия Пасечник с детства интересовалась фотографией, раньше снимала на пленку, а с появлением цифровой фотографии — зеркальной камерой. Своим учителем и наставником она считает Роберта Максимова, мастера спортивной фотографии. Юлия снимает пейзажные, портретные, репортажные фото (в том числе для Zelenograd.ru), но основным её жанром стали промышленные съёмки.
«Это грандиозный масштаб, это гордость за Россию — хотя посчастливилось поснимать и за пределами нашей страны, — говорит Юлия. — Когда ты видишь молодых ребят на заводе, которые делают нашу страну, в то время как мы лайкаем, постим, сидим в интернете, — ощущение, что какая-то часть жизни проходит мимо. Заводы и фабрики в нашем понимании — это какие-то угрюмые, грязные места, где в принципе не может быть ничего интересного. Только суровые трудовые будни без сантиментов и грез о прекрасном. Но это не так! И заводы могут быть шедеврами».
Задача фотографа — найти красоту в самом неприглядном, показать промышленные фото с новой стороны, с необычного ракурса, другими глазами. Важны детали, атмосфера, мелочи, которые подчеркивают и делают выразительной общую картину, считает Юлия Пасечник — «Я стараюсь не упустить тот самый каркасный момент, который делает фотоработу целостной, тонкой и завершенной».
Автор фотоснимков работала в пресс-службе Роспрома, побывала на Уральском металлургическом заводе, Магнитогорском металлургическом комбинате, «Уралмашзаводе», «Криогенмаше» в Балашихе, Ижорских заводах, на рудниках в Мурунтау, Карелии, на заводах в Чехии и во Франции. Естественно, в каждом случае было конкретное техническое задание — как и что снимать. Но фотограф выходит за рамки задания в поисках лучшего кадра.
«Интересно снять с такого ракурса, который не виден человеку, работающему каждый день на этом объекте, увидеть линии, художественную компоновку, — говорит Юлия. — Очень интересны сами люди, работающие в промышленности: у станка, за рулем экскаватора, у сварочного аппарата. Условия съемки довольно сложные: как правило — это недостаток освещения, детали быстро перемещаются, мало времени. Это же рабочий процесс огромного предприятия»
На каждом объекте фотографа жестко инструктируют по технике безопасности. На кировском предприятии «Фосагро» пришлось спускаться под землю на глубину 360 метров, там выдавали, в числе прочего, банку кислорода на случай взрыва метана. Закладывало уши, дышать было невозможно из-за паров аммиака, вспоминает Юлия. При этом горняки — жизнерадостные люди, рядом с которыми как-то стыдно ныть и жаловаться на жизнь.
«Никогда не забуду, как один из рабочих, глядя на нашу съемку, принес из подсобки пачку овсяного печенья — „голодным журналистам“, — рассказывает фотограф. — Это добрые люди, без пластмассовых масок».
Работы Юлии Пасечник были представлены на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и Международной выставке «Инопром» в Екатеринбурге, в губернаторской гостиной, на заводе «Уралмаш».
В зеленоградском «М-клубе» выставка фотографий будет работать с 12:00 до 20:00. Открытие — 1 ноября.
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