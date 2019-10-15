Автор фотоснимков работала в пресс-службе Роспрома, побывала на Уральском металлургическом заводе, Магнитогорском металлургическом комбинате, «Уралмашзаводе», «Криогенмаше» в Балашихе, Ижорских заводах, на рудниках в Мурунтау, Карелии, на заводах в Чехии и во Франции. Естественно, в каждом случае было конкретное техническое задание — как и что снимать. Но фотограф выходит за рамки задания в поисках лучшего кадра.

«Интересно снять с такого ракурса, который не виден человеку, работающему каждый день на этом объекте, увидеть линии, художественную компоновку, — говорит Юлия. — Очень интересны сами люди, работающие в промышленности: у станка, за рулем экскаватора, у сварочного аппарата. Условия съемки довольно сложные: как правило — это недостаток освещения, детали быстро перемещаются, мало времени. Это же рабочий процесс огромного предприятия»

На каждом объекте фотографа жестко инструктируют по технике безопасности. На кировском предприятии «Фосагро» пришлось спускаться под землю на глубину 360 метров, там выдавали, в числе прочего, банку кислорода на случай взрыва метана. Закладывало уши, дышать было невозможно из-за паров аммиака, вспоминает Юлия. При этом горняки — жизнерадостные люди, рядом с которыми как-то стыдно ныть и жаловаться на жизнь.

«Никогда не забуду, как один из рабочих, глядя на нашу съемку, принес из подсобки пачку овсяного печенья — „голодным журналистам“, — рассказывает фотограф. — Это добрые люди, без пластмассовых масок».